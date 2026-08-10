Politica

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan. Finanțatorul de la FCSB, vorbe grele

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Gigi Becali, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan. Finanțatorul de la FCSB, vorbe greleGigi Becali. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Tensiunile din viața politică din România au stârnit o reacție vehementă din partea lui Gigi Becali. Omul de afaceri s-a arătat profund nemulțumit de evoluția recentă a evenimentelor și a criticat dur faptul că Ilie Bolojan încă se află la conducerea Executivului, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.

Nu se mai uită la știri

Finanțatorul celor de la FCSB susține că situația actuală dăunează grav țării și că ar fi fost nevoie de o acțiune fermă pentru a pune capăt acestei crize.

Pentru a se proteja de stările de nervozitate, latifundiarul din Pipera a mărturisit că a luat decizia de a nu mai urmări jurnalele de știri. Totuși, el și-a exprimat indignarea față de modul în care este gestionată puterea politică în prezent.

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan. Finanțatorul de la FCSB, vorbe grele

Limbajul folosit de Gigi Becali a fost unul extrem de dur la adresa șefului Guvernului demis. Patronul roș-albaștrilor consideră nejustificat faptul că un singur lider politic poate menține o stare de incertitudine la nivel național, fără ca vreo instituție sau grup de decizie să intervină decisiv.

„Mă enervează ăștia cu politica. Adică, tu, o țară întreagă, să nu poți să dai jos un bagabont? Să îl lași să distrugă țara? Nu s-a găsit nimeni în România asta? Păi stai mă puțin, ce faci tu? Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure! Bagabontule!”, s-a întrebat retoric patronul FCSB, conform Fanatik.ro.

Apel neașteptat către serviciile secrete

În viziunea omului de afaceri, instituțiile de securitate națională ar fi trebuit să aibă un rol mult mai activ în deblocarea acestei situații politice. Becali consideră că interesele milioanelor de cetățeni ar fi trebuit să primeze în fața oricăror jocuri politice de la nivel înalt.

„Păi trebuie să sufere o țară întreagă, milioane de oameni pentru un bagabont? Păi așa trebuiau să facă ăștia, serviciile secrete”, a insistat omul de afaceri.

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