Dunărea scade mai accentuat decât estimările făcute până acum, a anunțat luni Administrația Națională „Apele Române”. Marți vor continua lucrările de dragaj, în condițiile în care nivelul minim al apei care poate asigura funcționarea Centralei Nucleare este de -230 de centimetri.

„Mâine se vor continua acţiunile de dragaj ale AFDJ în zona din aval a braţului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influenţă în scurgerea apelor. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunţată faţă de estimările de până în prezent", anunţă, luni seară, Administraţia Naţională "Apele Române".

Potrivit instituției, nivelul minim al apei în zona Cernavodă care poate asigura funcționarea Centralei este de -230 de centimetri.

Tot luni, Guvernul a decis alocarea unor sume din Fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

„Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), alocarea a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea, proiect realizat pentru a asigura debitul de apă necesar funcţionării în siguranţă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă. Pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiştii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcaţia braţelor Bala şi Dunărea Veche", a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Suma de 5,1 milioane de lei va fi folosită exclusiv pentru adâncirea albiei Dunării în două puncte considerate critice. Pentru punctul Cochirleni, situat între kilometrii fluviali 309 și 304, au fost alocate 2,55 milioane de lei, iar lucrările presupun extragerea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material. Alte 2,55 milioane de lei sunt destinate punctului Caragheorghe-Turcescu, între kilometrii fluviali 345 și 342, unde urmează să fie dragat un volum similar de material.

„Alocarea de astăzi reprezintă o completare a finanţării de 7 milioane de lei aprobată în şedinţa din 31 iulie 2026 pentru intervenţia de redistribuire a debitelor la bifurcaţia Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice", a precizat Guvernul.

Anterior, specialiștii de la Apele Române au anunțat că debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține staționar la 1.400 m³/s până pe 17 august.

Aceștia au indicat și posibilitatea unor creșteri mai importante ale debitelor după perioada 24-26 august.

O asemenea evoluție ar putea permite ieșirea din actuala zonă critică, caracterizată prin debite minime istorice.

Apele Române anunță și că schimbările climatice vor influența regimul hidrologic al Dunării la intrarea în țară, prin reducerea debitelor medii anuale și prin creșterea frecvenței și duratei perioadelor cu debite mai mici de 2.500-2.000 m³/s.