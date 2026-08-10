Guvernul, convocat în ședință extraordinară. Măsuri suplimentare pentru criza energetică

Guvernul se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară organizată în format hibrid, în contextul problemelor provocate de nivelul Dunării și al riscurilor pentru funcționarea Centralei de la Cernavodă, a anunțat Biroul de presă al Executivului. Guvernul ar urma să aprobe noi măsuri și fonduri suplimentare pentru intervențiile din zonă.

Potrivit surselor politice, ședința extraordinară are ca motiv alocarea unor sume suplimentare pentru lucrările de pe Dunăre, menite să contribuie la ridicarea nivelului apei.

Executivul a adoptat recent măsuri în valoare de 7 milioane de lei pentru scufundarea a patru barje, operațiune prin care se încearcă redirecționarea apei de pe Brațul Bala către Brațul Dunărea Veche, unde funcționează Centrala de la Cernavodă.

Guvernul intenționează acum să aloce suplimentar 5,1 milioane de lei din fondul de rezervă, potrivit Digi24.

Două dintre barje au fost amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două au fost poziționate în amonte, oblic față de direcția curentului. Prin această intervenție au fost create două praguri artificiale, cu rolul de a favoriza redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche și de a limita scăderea nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă. Operațiunile s-au încheiat sâmbătă seară.

Primele date indicau o creștere a nivelului apei și o ameliorare a situației, însă efectele lucrărilor realizate pe Dunăre nu s-au menținut.

În acest context, România trebuie să fie pregătită inclusiv pentru scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă nu ar funcționa pentru o perioadă scurtă, a avertizat luni dimineață secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a făcut și mai multe recomandări privind reducerea consumului de energie.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Irinel Ionel Scrioșteanu, care a coordonat acțiunea desfășurată pe Dunăre, la Bala, a afirmat duminică faptul că reactorul 2 al Centralei nucleare Cernavodă rămâne în funcțiune.

În urma intervenției, aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă au putut fi direcționați către Cernavodă.

Scrioșteanu a avertizat însă că pericolul nu a trecut, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să reprezinte o problemă pentru funcționarea centralei.