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Conducătorii de trotinete electrice, obligați să facă un curs de legislație rutieră. Permisul de conducere, înlocuit cu o altă condiție. Proiect

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Conducătorii de trotinete electrice, obligați să facă un curs de legislație rutieră. Permisul de conducere, înlocuit cu o altă condiție. ProiectSursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Executivul susține inițiativa legislativă prin care se propune introducerea unor reguli noi pentru utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice pe drumurile publice. Guvernul a analizat proiectul în ședința din 6 august 2026 și a transmis un punct de vedere favorabil, dar cu o serie de modificări. Propunerea îi aparține senatorului POT Liviu Sorin Robe și vizează modificarea legislației privind circulația pe drumurile publice.

Curs obligatoriu pentru conducătorii de trotinete electrice

Proiectul urmărește modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 și prevede introducerea unei noi categorii de permis de conducere, denumită AM1.

Categoria ar urma să se aplice anumitor trotinete și biciclete electrice, în funcție de caracteristicile lor tehnice. Inițiatorul propune ca persoanele care conduc aceste vehicule să fie obligate să dețină un permis similar celui necesar pentru mopede, respectiv categoria AM. Propunerea legislativă este înregistrată ca Bp.477/2025 și Plx. 14/2026.

Trotinetă

Trotinetă. Sursa foto: Pixabay

Ce trebuie să știe cei care circulă cu ele pe drumurile publice

Executivul consideră însă că obligativitatea unui permis de conducere ar putea fi înlocuită cu absolvirea unui curs de legislație rutieră.

Potrivit punctului de vedere transmis de Guvern, această soluție ar asigura un echilibru între riscurile asociate conducerii trotinetelor electrice fără pregătire și necesitatea unei reglementări proporționale.

În forma susținută de Executiv, persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice ar urma să dovedească absolvirea unui curs organizat de o unitate autorizată.

Guvernul propune ca în legislație să fie introdus următorul text:

„ În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule. Se exceptează de la obligația promovării cursului persoanele care dețin permis de conducere pentru orice categorie de vehicule. Informația privind absolvirea cursului se înscrie în Registrul național al cursanților gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidențe electronice”.

Șoferii care au deja permis ar fi exceptați

Potrivit soluției propuse de Executiv, persoanele care dețin deja un permis de conducere pentru orice categorie de vehicule nu ar mai trebui să urmeze cursul de legislație rutieră.

Pentru ceilalți utilizatori, dovada absolvirii cursului ar urma să fie înregistrată într-o evidență electronică administrată de Autoritatea Rutieră Română. Polițiștii ar putea verifica direct în registru dacă persoana care conduce trotineta a absolvit cursul obligatoriu.

Guvernul susține proiectul cu anumite modificări

Executivul nu respinge inițiativa legislativă, însă condiționează susținerea acesteia de preluarea observațiilor și modificărilor propuse.

Astfel, Guvernul susține adoptarea proiectului, dar propune renunțarea la soluția privind introducerea permisului AM1 și înlocuirea acesteia cu un sistem bazat pe absolvirea unui curs de legislație rutieră pentru conducătorii de trotinete electrice.

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