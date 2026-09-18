Sistemul electronic de taxare rutieră TollRo, prevăzut să devină funcțional de la începutul lunii viitoare, este în pericol de a crea blocaje majore pe piața transporturilor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat oficial Executivului și Ministerului Transporturilor amânarea datei de aplicare a noului sistem de tarifare până la 1 aprilie 2027. Măsura este considerată absolut necesară deoarece infrastructura tehnică necesară nu este pregătită pentru operare comercială, aflându-se abia în faza de testare.

Fără o intervenție legislativă de urgență adoptată de Parlament în următoarele două săptămâni, firmele de transport de marfă s-ar putea trezi în situația absurdă de a fi sancționate contravențional fără a avea posibilitatea tehnică de a plăti taxa obligatorie.

„CNAIR a solicitat Guvernului şi Ministerului Transporturilor prorogarea termenului TollRo până la 1 aprilie 2027. Fără o decizie a Parlamentului în următoarele 12 zile, transportul de marfă intră de la 1 octombrie într-un vid de aplicare”, arată, vineri, CNAIR într-un comunicat de presă.

Conducerea CNAIR a înregistrat încă din prima parte a lunii septembrie o adresă către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, document transmis și către prim-ministru, prin care cerea adoptarea rapidă a trei măsuri esențiale. Acestea vizau amânarea aplicării TollRo și a rovinietei până în primăvara anului viitor, alinierea termenelor privind interoperabilitatea SETRE, dar și suplimentarea organigramei companiei pentru operarea sistemului și desemnarea furnizorului național de servicii de tarifare.

„La 11 zile de la transmitere, CNAIR nu a primit niciun răspuns din partea MTI. CNAIR a mai cerut suplimentarea posturilor şi la sfârşitul lunii martie, iar instituirea furnizorului naţional la începutul lunii aprilie 2026. Au trecut aproape şase luni fără nicio soluţionare”, precizează conducerea CNAIR.

Softul livrat de firma contractată nu a ajuns încă în faza de recepție calitativă. Această procedură contractuală poate fi demarată exclusiv după finalizarea completă a testelor și a etapei de pilotare în condiții reale.

„Miercuri, 16 septembrie, CNAIR a deschis pilotarea publică iar aplicaţia TollRo este disponibilă gratuit în App Store şi Google Play. Ca atare, conducătorii auto şi operatorii de transport o testează deja în condiţii reale de trafic. Această etapă are ca scop evidenţierea neconformităţilor pe care prestatorul are obligaţia contractuală să le remedieze”, spun oficialii CNAIR.

Perioada de testare publică este programată să dureze cel puțin o lună. Astfel, chiar și în cel mai optimist scenariu, în care nu ar apărea erori tehnice care să necesite reluarea verificărilor, etapa tehnică nu s-ar putea încheia mai devreme de mijlocul lunii octombrie. Reprezentanții administratorului de drumuri au clarificat că nu vor percepe nicio taxă obligatorie prin intermediul unui sistem aflat încă în probe și vor aplica toate prevederile din contract pentru protejarea intereselor instituției. În același timp, transportatorii sunt încurajați să descarce aplicația mobilă și să transmită eventualele erori sesizate direct din platformă sau prin portalul dedicat.

Consecințele menținerii termenului actual ar putea fi grave atât pentru sectorul privat, cât și pentru sistemul judiciar, avertizează reprezentanții companiei naționale.

„Menţinerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar înseamna de fapt o obligaţie legală în vigoare, însoţită de sancţiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată. Transportatorii ar fi expuşi la amenzi pentru o obligaţie pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanţele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestaţii”, atrag atenţia reprezentanţii CNAIR.

Instituția subliniază că cererea de prorogare nu urmărește să eludeze colectarea taxei de la 1 octombrie 2026, ci urmărește stabilirea unei date la care legea să poată fi pusă în aplicare în mod corect și funcțional.

În contextul politic actual, variantele de rezolvare depind de acțiunea rapidă a Legislativului, în condițiile în care executivul interimar are competențe limitate.

„Guvernul interimar nu poate emite ordonanţe, dar poate răspunde solicitării CNAIR. De asemenea, Executivul, poate aviza posturi şi poate susţine o iniţiativă parlamentară. Când mai rămân doar 24 de zile până la un termen legal şi 11 dintre ele trec fără niciun un răspuns, tăcerea nu mai este prudenţă, ci o lipsă de decizie ale cărei consecinţe sunt suportate de transportatorii. CNAIR a semnalat, a fundamentat şi a propus soluţia. Răspunderea pentru ceea ce se întâmplă de la 1 octombrie aparţine însă celor care au avut documentele pe masă dar le-au ignorat”, se arată în comunicat.

Având în vedere intervalul extrem de scurt rămas până la data de 1 octombrie, singura cale viabilă este dezbaterea și votul în Parlament în regim de urgență, așa cum s-a mai întâmplat în decursul acestei veri.

„Subliniem că indiferent de evoluţia negocierilor pentru formarea Guvernului, această lege nu are o miză politică şi ca atare considerăm că ar trebui tratată cu celeritate. CNAIR face apel la parlamentarii responsabili şi raţionali să susţină prorogarea până la 1 aprilie 2027 a legii. Vom sprijini orice iniţiativă în acest sens, indiferent de iniţiator”, declară conducerea CNAIR.

Poziția CNAIR coincide cu solicitările exprimate de patronatele din domeniul transporturilor rutiere, care au cerut la rândul lor o perioadă de tranziție și adaptare fără aplicarea de sancțiuni. În acest sens, instituția este pregătită să ofere imediat sprijin tehnic prin punerea la dispoziția parlamentarilor a redactării propunerii de modificare legislativă.