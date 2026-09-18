Update 18:21. Materialul este semnat de două jurnaliste românce care lucrează pentru Bloomberg și pornește de la perspectiva Fitch asupra ratingului suveran al României. Potrivit Gândul, menținerea instabilității politice ar putea pune presiune asupra ratingului țării și ar putea duce, în anumite condiții, la intrarea României în categoria „junk”. Un aspect important este însă calendarul evaluărilor Fitch. Următoarea analiză oficială a ratingului României este programată peste aproximativ patru luni, astfel că o eventuală retrogradare nu reprezintă, în acest moment, o decizie iminentă a agenției.

Mesajul privind riscurile economice este pus în legătură cu susținerea guvernului condus de Ilie Bolojan, în care Siegfried Mureșan este propus pentru funcția de premier, arată sursa.

România se află sub presiune pentru a evita coborârea ratingului suveran în categoria nerecomandată investițiilor, pe fondul prelungirii crizei politice și al incertitudinilor privind politica fiscală. Un guvern funcțional, reducerea deficitului și prezentarea unui buget credibil pentru 2027 sunt esențiale pentru evoluția ratingului, potrivit unei analiste Fitch Ratings citate de Bloomberg.

Malgorzata Krzywicka, analistă la Fitch Ratings, a arătat că prelungirea perioadei fără un guvern cu puteri depline poate afecta predictibilitatea politicii fiscale și capacitatea autorităților de a continua ajustările bugetare.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a subliniat analista Fitch.

La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, însă a păstrat perspectiva negativă. Acesta este ultimul nivel din categoria investment grade, iar o nouă retrogradare ar duce calificativul în zona „junk”.

Fitch urmează să publice următoarea evaluare a ratingului suveran al României în ianuarie 2027.

Potrivit analizei Fitch, capacitatea autorităților de a continua reducerea deficitului și de a construi un buget credibil pentru anul viitor va conta semnificativ în evaluarea bonității României pe termen scurt.

Agenția estimează pentru România un deficit bugetar de 5,9% din PIB în 2026, sub ținta de 6,2% stabilită de Guvern.

Krzywicka a arătat că România mai are nevoie de o reducere a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru a contribui la stabilizarea datoriei publice pe termen mediu.

Fitch consideră că îmbunătățirea colectării impozitelor reprezintă una dintre principalele soluții pentru reducerea deficitului în următorii ani. Spațiul pentru noi reduceri ale cheltuielilor este limitat după măsurile de austeritate deja adoptate.

„marja de manevră este limitată pe partea cheltuielilor”

Analista Fitch a respins ideea că o accelerare a creșterii economice ar putea compensa necesitatea reducerii deficitului bugetar. În opinia sa, efectele unei creșteri mai rapide asupra finanțelor publice ar fi insuficiente în raport cu amploarea ajustării necesare.

„Sunt câștiguri marginale. Sunt departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o realizeze. O creștere economică mai robustă, în sine, nu va rezolva problema deficitelor mari”

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament la 5 mai, prin moțiune de cenzură, iar România se află de atunci sub conducerea unui Executiv interimar.

Potrivit Bloomberg, un nou eșec în formarea Guvernului ar putea crește riscul declanșării alegerilor anticipate și ar prelungi incertitudinea care afectează perspectivele bugetare și ratingul de țară.

„Ceea ce trebuia să fie o remaniere guvernamentală relativ de scurtă durată, la momentul căderii guvernului în primăvară, s-a prelungit dincolo de vară. Iar acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o soluție”