Un cetățean străin, în vârstă de 30 de ani, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce ar fi agresat sexual și lovit o tânără de 25 de ani, pe o stradă din Sectorul 2. Incidentul ar fi avut loc miercuri seară, iar bărbatul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală, spun reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Incidentul s-ar fi produs în 16 septembrie, în jurul orei 22:00. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi abordat-o pe tânăra de 25 de ani și ar fi atins-o într-o zonă intimă.

Femeia l-ar fi confruntat ulterior în legătură cu gestul său, moment în care bărbatul ar fi lovit-o în zona feței.

„În jurul orei 22.00, în timp ce se aflau în dreptul unui imobil din Sectorul 2, bănuitul ar fi atins-o pe tânără într-o zonă intimă, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra și de a-și exprima voința determinată de modalitatea intempestivă în care a acționat. Ulterior, în momentul în care persoana vătămată l-ar fi confruntat cu privire la gesturile pe care le-ar fi făcut, bănuitul ar fi exercitat acte de violență asupra acesteia, lovind-o în zona feței”, notează DGPMB.

Mai multe persoane aflate în apropiere ar fi intervenit după ce au observat incidentul. Trecătorii au sprijinit victima și au menținut situația sub control până la sosirea polițiștilor de la Secția 8.

După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide măsurile legale în cauză.

„În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, au transmis polițiștii bucureșteni.