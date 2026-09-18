Perspectiva unei posibile eliberări anticipate în Belgia a unuia dintre condamnații pentru atentatele de la 13 noiembrie 2015 din Franța provoacă o emoție puternică în rândul victimelor. Această situație a obligat autoritățile belgiene să ofere explicații publice săptămâna aceasta, în încercarea de a atenua tensiunile generate, anunță AFP.

Jihadistul vizat este Mohamed Bakkali, condamnat în iunie 2022 la Paris la 30 de ani de închisoare pentru rolul de logistician în atacul sângeros revendicat de Statul Islamic. Bărbatul a închiriat ascunzătorile și vehiculele folosite și a procurat armament pentru autorii atentatelor soldate cu 130 de morți și sute de răniți.

Având naționalitate belgiană, bărbatul în vârstă de 39 de ani și tată de familie s-a întors după proces să își ispășească pedeapsa în țara sa natală. Executarea pedepsei este reglementată de dreptul belgian, cadrul legal făcându-l eligibil pentru supraveghere electronică încă din august 2023. Bakkali a decis să solicite acest drept. Încarcerat de la sfârșitul lunii noiembrie 2015, el a depus în 2024 primele cereri de eliberare condiționată și a primit deja scurte permisii de ieșire din închisoare începând de anul trecut.

Situația creează o discrepanță majoră față de pedeapsa pronunțată în Franța, de 30 de ani de închisoare cu o perioadă de siguranță de două treimi, care împiedică teoretic orice eliberare condiționată înainte de decembrie 2030. Reacția celor afectați de tragedia din 2015 a fost una vehementă.

„Respectăm statul de drept, dar există un sentiment de trădare”, a declarat Arthur Dénouveaux, fostul președinte al Asociației Victimelor Life for Paris, în prezent dizolvată. Acesta consideră că sistemul judiciar a eșuat. „Ei ne mint în fața faptului împlinit. De ce nu ne-au spus mai înainte?”, denunță el.

„Am fi putut primi această informație la sfârșitul procesului. Există un sentiment de neînțelegere totală”, subliniază Thomas, un alt supraviețuitor al atacului din sala pariziană Bataclan.

Supraviețuitorul a participat la o reuniune de informare la Paris, unde reprezentanți ai justiției belgiene au explicat drepturile acordate victimelor în procedura de la Tribunalul de Aplicarea Pedepselor din Bruxelles. Exercițiul este unul fără precedent pentru serviciile judiciare belgiene, după cum recunoaște Lamya Amrani, însărcinată cu administrarea ajutorului victimelor în capitala belgiană.

O audiere este programată la tribunal pe 29 septembrie pentru a examina din nou cererile lui Mohamed Bakkali. Justiția belgiană, în acord cu Parchetul Antiterorist din Paris, a vrut să asigure victimele că vor avea un cuvânt de spus în cadrul procesului.

Tuturor celor afectați li s-a propus să completeze o fișă de victimă. Documentul permite exprimarea în scris a unor limite privind deplasările viitorului eliberat cu برățară electronică. De asemenea, victimele au opțiunea de a le prezenta personal în cadrul audierii cu ușile închise.

Pentru a-și exprima părerea, cele aproximativ 3.000 de părți civile au fost contactate. Reprezentanta belgiană recunoaște că volumul mare de răspunsuri ar putea îngreuna munca instanței și ar putea da peste cap calendarul. Fișele sosesc treptat și sunt transmise către tribunal. O altă sesiune de informare online este prevăzută luna aceasta pentru alte persoane afectate.

Avocata belgiană a lui Mohamed Bakkali, Delphine Paci, a refuzat să facă orice comentariu. În schimb, Parchetul din Bruxelles a anunțat că „se opune oricărei măsuri de eliberare condiționată sau de supraveghere electronică în acest stadiu”.