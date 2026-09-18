Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune transmis de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Documentul include măsurile adoptate de autoritățile române pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine, spune ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Tanczos Barna a anunțat că planul elaborat de România și transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a primit aprobarea Comisiei Europene.

„După întâlnirile de la Bruxelles și discuția de ieri, în sistem de videoconferință, cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Várhelyi, Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune al României, transmis de ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine”, a scris ministrul Tanczos Barna într-o postare pe Facebook.

Aprobarea documentului reprezintă o etapă necesară pentru reluarea schimburilor comerciale internaționale cu aceste animale.

„Este o decizie extrem de importantă, pentru că reprezintă primul pas necesar către reluarea comerțului internațional în acest sector”, a adăugat Tanczos Barna.

Discuțiile cu oficialii europeni s-au concentrat pe măsurile adoptate de autoritățile române pentru limitarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine.

„În convorbirea de ieri am prezentat măsurile luate de România pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine, am susținut importanța adaptării regulilor europene pentru a permite exportul animalelor vaccinate și le-am mulțumit experților Comisiei Europene pentru colaborarea din ultimele luni”, a subliniat ministrul.

Tanczos Barna a anunțat că discuțiile cu autoritățile europene vor continua, în vederea adoptării celorlalte măsuri necesare pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine.

De asemenea, reprezentanții ANSVSA au anunțat că Planul de Acțiune transmis de România a fost aprobat fără modificări de reprezentanții celor 27 de state membre, în comitetul de specialitate al Comisiei Europene.