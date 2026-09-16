Tanczos Barna: „Majoritatea oierilor” nu au venit pentru conflicte

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susține că majoritatea oierilor care au participat marți la protestul din Piața Victoriei nu au urmărit să intre în conflict cu jandarmii și afirmă că manifestația ar fi fost deturnată de persoane infiltrate și grupuri care au provocat incidentele.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 16 septembrie, după protestul organizat la București, unde manifestația fermierilor a degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Potrivit bilanțului transmis de autorități, zeci de persoane au fost conduse la poliție, șase au fost reținute, iar în urma incidentelor au fost deschise trei dosare penale.

Tanczos Barna afirmă că protestatarii din sectorul ovin au mers în Piața Victoriei pentru a-și prezenta nemulțumirile și revendicările, nu pentru a provoca violențe.

„Sunt convins că majoritatea, din păcate 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piață nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmi”, a declarat ministrul, citat de Mediafax.

Oficialul a spus că a discutat în ultimele săptămâni cu reprezentanți ai crescătorilor de ovine și că, din perspectiva sa, aceștia nu sunt cei care provoacă în mod obișnuit confruntări cu forțele de ordine.

Tanczos Barna susține, de asemenea, că cercetările autorităților ar urma să clarifice circumstanțele în care au izbucnit incidentele.

Ministrul interimar al Agriculturii afirmă că protestul ar fi fost deturnat de persoane care s-ar fi infiltrat printre participanți.

„Era foarte clar și sunt convins că cercetările ulterioare vor confirma încă o dată că au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte”, a declarat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, respectivele persoane ar fi încercat încă de la începutul manifestației să schimbe caracterul protestului organizat de crescătorii de ovine.

Afirmațiile privind infiltrarea unor persoane în rândul protestatarilor sunt, în acest moment, susțineri ale oficialilor și trebuie diferențiate de concluziile unei eventuale anchete. Autoritățile au anunțat că verificările continuă pentru stabilirea responsabilităților individuale.

Protestul oierilor a avut loc marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București. Participanții au venit cu o serie de revendicări legate de situația sectorului ovin.

În timpul manifestației, protestatarii au rupt cordonul de jandarmi și au aruncat cu pietre și alte obiecte spre forțele de ordine. În timpul incidentelor, mai multe persoane au fost ridicate și conduse la secțiile de poliție.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că protestul s-a încheiat, iar Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației. MAI a precizat că persoanele care au încălcat legea sunt supuse procedurilor legale.

Ulterior, bilanțul comunicat de autorități a ajuns la 47 de persoane conduse la poliție și șase persoane reținute. Au fost deschise trei dosare penale, pentru fapte care includ ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, precum și portul sau folosirea de obiecte periculoase.

Protestul a avut la bază mai multe probleme reclamate de crescătorii de ovine. Printre principalele revendicări s-a aflat reluarea exporturilor de ovine și caprine.

Nemulțumirea este legată inclusiv de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde până la 31 decembrie 2026 interdicția privind exporturile de ovine și caprine din România către țările terțe, în timp ce restricțiile pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene sunt menținute.

Crescătorii au mai cerut schimbări privind gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină, măsurile de sacrificare a animalelor, administrarea pășunilor, despăgubirile pentru secetă și relația cu autoritățile sanitar-veterinare.

Guvernul a transmis că premierul interimar Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor și a discutat cu Tanczos Barna despre soluțiile care pot fi adoptate pentru problemele semnalate.

Tanczos Barna a subliniat și faptul că 14 organizații reprezentative ale crescătorilor de ovine s-au delimitat de violențe și de agresarea forțelor de ordine.

Ministrul a primit, marți, la Ministerul Agriculturii, o delegație a reprezentanților crescătorilor de ovine. Oficialul a condamnat transformarea protestului pașnic în acte de violență și a susținut că persoanele implicate în incidente nu reprezintă interesele agricultorilor.

În paralel, vicepremierul Oana Gheorghiu a acuzat persoane pe care le-a descris drept politicieni extremiști, inclusiv parlamentari, că s-ar fi infiltrat în protest și ar fi încercat să provoace violențe. Aceste afirmații sunt, de asemenea, acuzații formulate de oficiali, iar stabilirea responsabilităților revine anchetelor autorităților.

Protestul din Piața Victoriei a pornit de la revendicări ale crescătorilor de ovine, însă o parte a manifestației s-a transformat în confruntări cu forțele de ordine.

Tanczos Barna susține că majoritatea oierilor nu au urmărit să provoace conflicte și că persoane infiltrate ar fi contribuit la escaladarea situației. În prezent, autoritățile continuă verificările, iar cele trei dosare penale și persoanele reținute fac parte din procedurile prin care urmează să fie stabilite responsabilitățile pentru incidentele produse.