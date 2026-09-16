Protestul fermierilor din Piața Victoriei s-a încheiat, însă polițiștii și jandarmii continuă verificările pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea în timpul manifestației.

Jandarmeria București anunță că au fost deschise până acum trei dosare penale, iar șase persoane au fost reținute. Valoarea amenzilor aplicate a ajuns la 46.000 de lei.

Potrivit Jandarmeriei București, structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pe durata protestului pentru menținerea ordinii publice, protejarea participanților și prevenirea incidentelor care puteau pune în pericol siguranța celor aflați în zonă.

În urma verificărilor efectuate până în prezent, polițiștii și jandarmii au întocmit trei dosare penale. Acestea vizează fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, precum și portul sau folosirea de obiecte periculoase.

În total, 47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de Poliție pentru verificări și pentru documentarea faptelor. Dintre acestea, șase au fost reținute până la acest moment.

Și în cazul faptelor contravenționale au fost dispuse sancțiuni. Jandarmeria anunță că au fost aplicate 24 de amenzi, în valoare totală de 46.000 de lei.

Protestul a necesitat și intervenția echipajelor medicale. Pe parcursul manifestației, 32 de persoane au primit îngrijiri sau sprijin medical după ce au acuzat diverse stări de rău, printre care lipotimie, amețeli și dureri toracice. Nouă persoane au fost transportate la unități medicale pentru evaluare și îngrijiri.

Deși protestul s-a încheiat, activitatea structurilor MAI nu s-a încheiat. Polițiștii și jandarmii continuă verificările pentru identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi implicate în săvârșirea unor fapte penale sau contravenționale.

Cercetările se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Jandarmeria București subliniază că autoritățile respectă dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima public nemulțumirile. Instituția precizează însă că dreptul la protest nu poate fi invocat pentru justificarea unor acte de violență, distrugeri, agresarea forțelor de ordine sau alte încălcări ale legii.

„Forțele de ordine au obligația de a proteja atât participanții la protest, cât și ordinea publică și siguranța celorlalți cetățeni. Protestul este un drept. Violența și încălcarea legii nu sunt. Iar pentru faptele ilegale, răspunderea este individuală”, a transmis Jandarmeria.

Incidentele violente au avut loc marți, în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor. În urma acestora, zece jandarmi au fost răniți, iar patru au fost transportați la spital.

De asemenea, două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate în timpul protestului.