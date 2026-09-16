Justitie

Ce anunță Jandarmeria despre violențele din Piața Victoriei de marți

Ce anunță Jandarmeria despre violențele din Piața Victoriei de marțiSursa: Inquam photos/Octav Ganea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Protestul fermierilor din Piața Victoriei s-a încheiat, însă polițiștii și jandarmii continuă verificările pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea în timpul manifestației.

Ce anunță Jandarmeria despre violențele din Piața Victoriei de marți

Jandarmeria București anunță că au fost deschise până acum trei dosare penale, iar șase persoane au fost reținute. Valoarea amenzilor aplicate a ajuns la 46.000 de lei.

Potrivit Jandarmeriei București, structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pe durata protestului pentru menținerea ordinii publice, protejarea participanților și prevenirea incidentelor care puteau pune în pericol siguranța celor aflați în zonă.

În urma verificărilor efectuate până în prezent, polițiștii și jandarmii au întocmit trei dosare penale. Acestea vizează fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, precum și portul sau folosirea de obiecte periculoase.

47 de persoane, duse la Poliție

În total, 47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de Poliție pentru verificări și pentru documentarea faptelor. Dintre acestea, șase au fost reținute până la acest moment.

Și în cazul faptelor contravenționale au fost dispuse sancțiuni. Jandarmeria anunță că au fost aplicate 24 de amenzi, în valoare totală de 46.000 de lei.

Protestul a necesitat și intervenția echipajelor medicale. Pe parcursul manifestației, 32 de persoane au primit îngrijiri sau sprijin medical după ce au acuzat diverse stări de rău, printre care lipotimie, amețeli și dureri toracice. Nouă persoane au fost transportate la unități medicale pentru evaluare și îngrijiri.

Ancheta continuă cu privire la violențele din Piața Victoriei

Deși protestul s-a încheiat, activitatea structurilor MAI nu s-a încheiat. Polițiștii și jandarmii continuă verificările pentru identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi implicate în săvârșirea unor fapte penale sau contravenționale.

Cercetările se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Jandarmeria București subliniază că autoritățile respectă dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima public nemulțumirile. Instituția precizează însă că dreptul la protest nu poate fi invocat pentru justificarea unor acte de violență, distrugeri, agresarea forțelor de ordine sau alte încălcări ale legii.

„Forțele de ordine au obligația de a proteja atât participanții la protest, cât și ordinea publică și siguranța celorlalți cetățeni. Protestul este un drept. Violența și încălcarea legii nu sunt. Iar pentru faptele ilegale, răspunderea este individuală”, a transmis Jandarmeria.

Incidentele violente au avut loc marți, în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor. În urma acestora, zece jandarmi au fost răniți, iar patru au fost transportați la spital.

De asemenea, două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate în timpul protestului.

Stiri calde

15:15 - Mai mulți bani la pensie pentru români. Ce lege s-a votat

15:05 - Alegeri prezidenţiale în regiunea transtreană. Cine ar putea fi succesorul lui Krasnoselski

14:59 - Firmele românești au mai multe venituri, dar tot mai puțini bani. Rezerva de numerar a scăzut cu peste 21 de zile

14:51 - Tanczos Barna: Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte. Cine ar fi provocat violențele

14:44 - Rocadă la vârful instituțiilor-cheie din Republica Moldova. Cine sunt noii șefi de la Fisc, APP, CNAM și AIPA

14:36 - Cheltuielile de protocol ale Guvernului au fost reduse la jumătate. Ce s-a tăiat

HAI România!

Ciobanul Bolojan atacat de lupul cu blană de AUR!

Ciobanul Bolojan atacat de lupul cu blană de AUR!

Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă

Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă

Avertismentul lui Victor Ponta: „România nu mai are deloc bani pentru sănătate, educație”

Avertismentul lui Victor Ponta: „România nu mai are deloc bani pentru sănătate, educație”

Proiecte speciale