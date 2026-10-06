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Când intră banii pentru alocații și indemnizații în octombrie. Calendarul plăților

Când intră banii pentru alocații și indemnizații în octombrie. Calendarul plățiloralocatii / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat calendarul plăților din octombrie 2026 pentru alocații, indemnizații și alte beneficii sociale. Primele sume vor ajunge în conturile beneficiarilor pe 8 octombrie, iar alte plăți sunt programate până pe 20 octombrie.

Când intră banii pentru alocații și indemnizații în octombrie

Alocațiile de stat pentru copii aferente lunii septembrie 2026 vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor pe 8 octombrie.

Cei care primesc banii prin mandat poștal vor avea acces la sume începând din 10 octombrie.

Aceste date sunt menținute în majoritatea lunilor și oferă beneficiarilor un calendar previzibil al plăților.

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Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Tot pe 8 octombrie 2026 vor fi făcute plățile în conturile bancare pentru indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție.

Pentru beneficiarii care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe pe 10 octombrie.

mama și copil

Mama și copil. Sursă foto: Pixabay

Drepturile persoanelor cu dizabilități

Drepturile financiare acordate persoanelor cu dizabilități vor fi plătite prin transfer bancar pe 14 octombrie 2026.

În cazul celor care primesc banii prin mandat poștal, plățile vor începe pe 18 octombrie, potrivit calendarului ANPIS.

Alocațiile de plasament și drepturile de hrană

Alocațiile de plasament, indemnizațiile de hrană acordate pacienților cu TBC și beneficiile destinate persoanelor cu HIV/SIDA vor fi transferate în conturile bancare pe 20 octombrie 2026.

Și beneficiarii care primesc aceste sume prin mandat poștal vor avea acces la bani tot începând din 20 octombrie.

Când se plătesc ajutoarele din venitul minim de incluziune

Ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune, acordate în cadrul venitului minim de incluziune, vor fi plătite pe 20 octombrie 2026. Data este aceeași atât pentru beneficiarii care au ales transferul bancar, cât și pentru cei care primesc banii prin mandat poștal.

Sumele achitate în octombrie corespund lunii septembrie 2026, conform informațiilor furnizate de ANPIS.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială gestionează aceste plăți prin intermediul agențiilor teritoriale. Beneficiarii pot verifica programul oficial al plăților și pot solicita informații suplimentare agențiilor teritoriale, în cazul în care au nevoie de clarificări.

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