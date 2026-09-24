Alocații și indemnizații, plătite după reguli noi. Ce trebuie să știe beneficiarii

Alocații și indemnizații, plătite după reguli noi. ANPIS anunță modificări privind plata alocației de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației acordate tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială. Noile reguli vizează persoanele care își continuă studiile sau au un loc de muncă și prevăd, în anumite situații, menținerea drepturilor până la vârsta de 26 de ani, plăți fără întrerupere și posibilitatea acordării retroactive a indemnizației.

Modificările sunt prevăzute în Ordinul nr. 1.277/2026 și stabilesc procedura prin care tinerii care ies din sistemul de protecție specială pot solicita în continuare drepturile financiare. Una dintre schimbări privește alocația de plasament după împlinirea vârstei de 18 ani.

Aceasta poate fi acordată în continuare dacă tânărul își continuă studiile, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Există și posibilitatea continuării măsurii de protecție, la cerere, pentru o perioadă de tranziție de până la doi ani.

Dacă în acest interval tânărul începe o nouă formă de învățământ, alocația poate continua până la terminarea studiilor, cu respectarea limitei de vârstă de 26 de ani.

Noile reguli se aplică și indemnizației destinate tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială.

Aceasta poate fi acordată persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani care dovedesc că au un loc de muncă sau că urmează o formă de învățământ. Prevederea se aplică atât celor care părăsesc sistemul odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, cât și tinerilor care au ieșit deja din sistemul de protecție specială și îndeplinesc condițiile prevăzute.

O altă modificare privește momentul în care tânărul decide încetarea măsurii de protecție la majorat.

Înaintea luării acestei decizii, DGASPC trebuie să asigure informarea și consilierea obligatorie a tânărului.

Procedura va fi consemnată într-un raport scris, iar documentul va fi înmânat și persoanei care urmează să părăsească sistemul.

Ordinul aduce modificări și în privința documentelor prin care elevii și studenții demonstrează continuarea studiilor. Beneficiarii trebuie să prezinte adeverința de școlarizare din șase în șase luni sau înainte de finalizarea anului școlar. Dacă documentele sunt depuse în aceste termene, plata alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin nu va fi suspendată.

Noile prevederi reglementează și situația tinerilor care ar fi avut dreptul la indemnizație înainte de intrarea în vigoare a ordinului. Persoanele care au ieșit din sistemul de protecție specială și îndeplineau condițiile la data de 10 aprilie 2026 pot solicita plata indemnizației retroactiv, începând cu această dată. Pentru a primi sumele retroactiv, cererea trebuie depusă în cel mult 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Dacă solicitarea este transmisă după expirarea acestui termen, plata va începe din luna în care este depusă cererea.

„Cererile şi actele doveditoare pot fi depuse la ghişeele agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială (AJPIS/APISMB), dar pot fi transmise şi prin mijloace electronice”, precizează sursa citată.

ANPIS a efectuat în septembrie 2026, prin agențiile teritoriale, plățile aferente drepturilor pentru luna august în cazul beneficiarilor pentru alocații de plasament. Suma achitată a depășit 35,5 milioane de lei și a fost distribuită pentru 27.205 beneficiari.

Banii reprezintă drepturile financiare acordate copiilor aflați în îngrijire specială. Tot în septembrie, agențiile teritoriale ale ANPIS au efectuat plățile aferente lunii august pentru drepturile prevăzute de Legea nr. 272/2004 în cazul tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială.

Valoarea acestora a depășit 30,2 milioane de lei, pentru 9.536 de tineri care își continuă studiile sau au un loc de muncă.