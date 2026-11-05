Un avion Airbus A320 care efectua joi, 5 noiembrie 2026, o cursă între Dublin și Roma a fost redirecționat către baza aeriană Évreux, din nordul Franței, după declanșarea unei alerte cu bombă. Guvernul francez a anunțat că autoritățile urmăresc situația, în contextul în care mai multe zboruri europene au fost vizate de amenințări similare în ultimele zile, potrivit agenției AFP.

Aeronava Airbus A320, care trebuia să ajungă în capitala Italiei, a fost direcționată către baza militară din Évreux, situată în departamentul Eure, după apariția unei amenințări cu bombă. Informația a fost anunțată joi de guvernul francez.

Serviciile prim-ministrului Franței au transmis că evoluția situației este urmărită „în timp real”, în conformitate cu procedurile aplicabile în asemenea cazuri. Până la momentul comunicării informațiilor, autoritățile nu au oferit detalii despre proveniența amenințării sau despre numărul pasagerilor și al membrilor echipajului aflați la bord.

De asemenea, nu au fost făcute publice informații privind verificările efectuate la baza aeriană din Évreux.

Incidentul de joi s-a produs după o serie de alerte similare înregistrate marți, când zece curse comerciale din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă.

Autoritățile din statele implicate au efectuat controale de securitate, însă verificările nu au dus la descoperirea vreunui dispozitiv suspect.

Cel puțin patru dintre zborurile afectate aparțineau companiei Ryanair. Printre acestea s-a numărat și o altă cursă care opera pe ruta Dublin–Roma. Amenințările au vizat și aeronave ale companiilor SAS, LOT și Wizz Air.

În urma alertelor, unele avioane au fost redirecționate către alte aeroporturi, iar în mai multe locații au fost desfășurate operațiuni de verificare. Au existat inclusiv situații în care activitatea aeroportuară a fost suspendată temporar.

Pe aeroportul Roma-Fiumicino, două aeronave Ryanair au fost supuse unor controale specializate pentru identificarea eventualelor dispozitive explozive, după primirea unei sesizări anonime.

Unul dintre avioane venea de la Dublin și a fost escortat de aeronave ale Forțelor Aeriene Italiene.

Un alt incident a implicat o aeronavă LOT care decolase de pe aeroportul Londra-Heathrow. Avionul, care trebuia să aterizeze pe aeroportul Varșovia-Chopin, a fost deviat către Varșovia-Modlin. Și autoritățile din Bulgaria au intervenit în urma unor amenințări similare. Două aeronave care urmau să ajungă la Sofia au fost inspectate după ce Ministerul de Interne a primit prin e-mail mesaje referitoare la posibile bombe.

Informațiile privind alertele au fost confirmate de poliția de frontieră bulgară.

Un incident asemănător a avut loc cu o zi înainte, când o aeronavă Wizz Air care efectua o cursă între Londra-Luton și Sofia a fost nevoită să aterizeze de urgență la Budapesta.

Avionul a fost escortat de două aeronave de vânătoare ale Forțelor Aeriene Ungare.

Seria de amenințări a determinat autoritățile aeroportuare și serviciile de securitate din mai multe țări europene să efectueze verificări suplimentare și să modifice traseele unor curse comerciale.

În cazul zborului Dublin–Roma deviat joi către Évreux, autoritățile franceze nu au comunicat, deocamdată, dacă amenințarea a fost confirmată sau dacă la bordul aeronavei a fost găsit vreun obiect suspect.