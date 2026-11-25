Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a sesizat Comisia Europeană după noile declarații controversate ale liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, referitoare la românii și bulgarii stabiliți în Germania. Eurodeputatul cere o poziție oficială a instituțiilor europene și măsuri pentru protejarea cetățenilor comunitari împotriva discriminării. Demersul vine după discursul susținut de Weidel în Bundestag, în care aceasta a acuzat familiile din România și Bulgaria că beneficiază excesiv de ajutoarele sociale germane.

Într-un mesaj publicat miercuri, 25 noiembrie, pe Facebook, Victor Negrescu a criticat afirmațiile liderei AfD și a atras atenția asupra riscului ca românii și bulgarii din Germania să devină ținte ale discursului politic extremist.

„Românii din Germania nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua! Nu voi tolera ca aceștia să fie transformați în ținte ale discursului extremist”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.

Eurodeputatul a amintit că a mai intervenit în legătură cu declarațiile lui Alice Weidel, alături de europarlamentarul german René Repasi, iar acum a decis să continue demersurile prin instrumente instituționale europene.

Victor Negrescu a anunțat că a transmis o scrisoare oficială comisarilor europeni responsabili pentru egalitate și justiție și a depus o interpelare parlamentară.

Prin aceste inițiative, eurodeputatul solicită Comisiei Europene să adopte o poziție publică împotriva stigmatizării comunităților română și bulgară și să urmărească măsurile adoptate de autoritățile germane pentru prevenirea discriminării.

O altă cerere vizează asigurarea accesului la servicii de sprijin și consiliere în limba română pentru cetățenii care se confruntă cu astfel de situații.

De asemenea, Negrescu solicită reafirmarea drepturilor garantate de legislația Uniunii Europene, inclusiv pentru familiile ai căror membri locuiesc în state membre diferite.

Vicepreședintele Parlamentului European a amintit că libertatea de circulație și egalitatea de tratament sunt drepturi fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene.

„La aproape 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, este inadmisibil să fim nevoiți să apărăm drepturi fundamentale care nu ar trebui să mai fie puse sub semnul întrebării”, a afirmat Negrescu.

Eurodeputatul a respins acuzațiile potrivit cărora românii stabiliți în Germania ar urmări să obțină avantaje nejustificate din sistemul de protecție socială al statului german.

„Românii muncesc, plătesc taxe și contribuie la prosperitatea Germaniei și a întregii Europe. Nu cer privilegii. Au dreptul la respect și la egalitate de tratament”, a transmis acesta.

Controversa a fost alimentată de discursul susținut miercuri de lidera AfD în Bundestag. Alice Weidel a vorbit despre creșterea plăților pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei și a făcut afirmații generalizatoare despre familiile din România și Bulgaria care beneficiază de ajutoare sociale germane.

Lidera formațiunii Alternativa pentru Germania a cerut, totodată, înăsprirea politicilor privind imigrația.

Declarațiile se înscriu în seria criticilor formulate de Alice Weidel la adresa imigrației și a sistemului german de prestații sociale.

Victor Negrescu a anunțat că va continua demersurile instituționale pentru apărarea drepturilor cetățenilor români care trăiesc în alte state membre ale Uniunii Europene.

„Voi continua să apăr drepturile românilor, oriunde s-ar afla, folosind toate instrumentele instituționale de care dispun”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.