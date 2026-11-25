Forțele aeriene din Marea Britanie au luat hotărârea de a-și adăposti aeronavele în hangare sau structuri fortificate pe durata nopții, o măsură menită să le ferească de posibile atacuri cu drone. Informația a fost publicată miercuri de publicația „The Times” și de televiziunea Sky News.

Potrivit acelorași surse media, autoritățile analizează și montarea unor plase speciale anti-dronă pentru aparatele de zbor care nu beneficiază de suficientă protecție și ar putea rămâne expuse în incinta bazelor militare. Solicitat de agenția AFP pentru a oferi un punct de vedere oficial, Ministerul britanic al Apărării a refuzat, pentru moment, să comenteze aceste informații.

Oficialii de la Londra atrag atenția în mod constant asupra pericolelor generate de acțiunile Rusiei și ale Iranului, mai ales în contextul în care instalațiile militare din Regatul Unit s-au confruntat deja cu o serie de incidente de securitate.

Chiar în cursul zilei de marți, serviciile britanice de informații au transmis o alertă către firmele din Regatul Unit care livrează armament și tehnică militară Ucrainei, avertizându-le asupra riscului ridicat de acte de sabotaj orchestrate de Rusia.

Vigilența din jurul bazelor militare din Marea Britanie a crescut considerabil în ultimele luni, pe fondul mai multor alerte. Pe data de 13 noiembrie, militarii americani au fost nevoiți să intervină după ce a fost semnalată prezența suspectă și neautorizată a unei drone deasupra bazei Forțelor Aeriene Regale (RAF) din Lakenheath, situată în estul Angliei, unul dintre principalele puncte strategice folosite de armata SUA pe teritoriul britanic. „Niciun membru al personalului, nicio aeronavă şi nicio infrastructură nu au fost afectate”, a precizat un purtător de cuvânt al armatei americane.

Anterior, pe 27 septembrie, forțele de ordine au intervenit la baza Fairford, din sud-vestul țării, după ce au fost raportate „trei vehicule suspecte”. În interiorul acestora a fost găsită o cantitate importantă de benzină, însă fără dispozitive explozive, așa cum se crezuse inițial. Autoritățile din Londra și Washington susțin că acest incident are legătură cu Iranul, acuzație respinsă de regimul de la Teheran. În urma anchetei, doi suspecți au fost puși sub acuzare în Marea Britanie, iar alți trei în Statele Unite.

Baza de la Fairford era utilizată de armata americană ca punct de lansare pentru operațiuni aeriene împotriva Iranului, însă Washingtonul a decis ulterior să își retragă bombardierele dislocate acolo.

Conform informațiilor publicate de Wall Street Journal și Financial Times, măsuri similare de relocare au fost aplicate și pe 9 noiembrie, când au fost retrase aeronavele staționate la baza aeriană Mildenhall, aflată în vecinătatea bazei Lakenheath, decizia fiind motivată de existența unei amenințări directe din partea Iranului.