Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au suferit răni, miercuri, într-un incendiu violent produs în urma unui accident în care a fost implicată o autocisternă cu produse petroliere, în guvernoratul Giza din Egipt, conform datelor ce au fost transmise de Ministerul egiptean al Sănătății și Populației și preluate de televiziunea americană CNN.

Evenimentul s-a declanșat deasupra tunelului 10, în perimetrul Warraq din Imbaba, în vecinătatea șoselei de centură care înconjoară capitala Cairo, au transmis reprezentanții ministerului.

Din informațiile comunicate anterior de Ministerul egiptean al Petrolului reiese că autocisterna aparținea unei companii private, a părăsit partea carosabilă și a fost implicată într-un accident rutier înainte ca încărcătura să explodeze.

Imaginile difuzate de postul de televiziune Al Arabiya Egypt surprind un incendiu de mare amploare care a afectat mai multe mașini aflate pe drumul din apropierea orașului Cairo, în timp ce nori groși și întunecați de fum se ridicau deasupra perimetrului afectat.

Autoritățile egiptene au alocat nu mai puțin de 39 de ambulanțe pentru intervenția de urgență, iar cei 15 răniți au fost duși la trei unități spitalicești, a menționat Ministerul Sănătății.

Oficialii din domeniul sănătății au avertizat că numărul deceselor este unul provizoriu, în timp ce echipele de intervenție și autoritățile urmăresc în continuare evoluția din teren și asigură asistență medicală victimelor aflate în îngrijire.

Câteva sute de persoane s-au adunat în apropierea locului incidentului, potrivit postului Sky News. Șoseaua de centură este una dintre principalele rute de transport din zona metropolitană Cairo, conectând mai multe autostrăzi și regiuni administrative, inclusiv Cairo, Giza și Al Qalyubia.