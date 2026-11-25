Tragedie rutieră în Egipt: cel puțin 30 de morți și 15 răniți după explozia unei autocisterne lângă Cairo. Video
- Nicolae Comănescu
- 25 noiembrie 2026, 22:09
- Tragedie rutieră în Egipt: cel puțin 30 de morți și 15 răniți după explozia unei autocisterne lângă Cairo
- Fum negru dens și vehicule cuprinse de flăcări
- Mobilizare de ambulanțe și bilanț provizoriu al dezastrului
- Șoseaua de centură este una dintre cele mai mari rute de transport ale metropolei Cairo
Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au suferit răni, miercuri, într-un incendiu violent produs în urma unui accident în care a fost implicată o autocisternă cu produse petroliere, în guvernoratul Giza din Egipt, conform datelor ce au fost transmise de Ministerul egiptean al Sănătății și Populației și preluate de televiziunea americană CNN.
Tragedie rutieră în Egipt: cel puțin 30 de morți și 15 răniți după explozia unei autocisterne lângă Cairo
Evenimentul s-a declanșat deasupra tunelului 10, în perimetrul Warraq din Imbaba, în vecinătatea șoselei de centură care înconjoară capitala Cairo, au transmis reprezentanții ministerului.
Din informațiile comunicate anterior de Ministerul egiptean al Petrolului reiese că autocisterna aparținea unei companii private, a părăsit partea carosabilă și a fost implicată într-un accident rutier înainte ca încărcătura să explodeze.
MORE FOOTAGE: At least 30 dead after a fuel tanker overturned and exploded on Cairo's Ring Road. Flames spread to nearby vehicles. Egypt deployed 39 ambulances.
Reuters pic.twitter.com/8gCwLwkrfT
— Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2026
Fum negru dens și vehicule cuprinse de flăcări
Imaginile difuzate de postul de televiziune Al Arabiya Egypt surprind un incendiu de mare amploare care a afectat mai multe mașini aflate pe drumul din apropierea orașului Cairo, în timp ce nori groși și întunecați de fum se ridicau deasupra perimetrului afectat.
Mobilizare de ambulanțe și bilanț provizoriu al dezastrului
Autoritățile egiptene au alocat nu mai puțin de 39 de ambulanțe pentru intervenția de urgență, iar cei 15 răniți au fost duși la trei unități spitalicești, a menționat Ministerul Sănătății.
Oficialii din domeniul sănătății au avertizat că numărul deceselor este unul provizoriu, în timp ce echipele de intervenție și autoritățile urmăresc în continuare evoluția din teren și asigură asistență medicală victimelor aflate în îngrijire.
Șoseaua de centură este una dintre cele mai mari rute de transport ale metropolei Cairo
Câteva sute de persoane s-au adunat în apropierea locului incidentului, potrivit postului Sky News. Șoseaua de centură este una dintre principalele rute de transport din zona metropolitană Cairo, conectând mai multe autostrăzi și regiuni administrative, inclusiv Cairo, Giza și Al Qalyubia.