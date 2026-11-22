Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 19:30, la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Focul s-a manifestat inițial la nivelul mansardei, iar ulterior a cuprins și fațada clădirii, suprafața afectată ajungând la aproximativ 300 de metri pătraț, potrivit ISU Brașovi.

Pompierii au mobilizat numeroase echipaje și au solicitat sprijin din mai multe județe pentru a împiedica extinderea flăcărilor la hotelul din stațiunea brașoveană.

Primele echipaje au fost trimise la fața locului de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, după anunțarea incendiului.

Inițial, intervenția a fost organizată cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, două autoscări, trei echipaje SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Pe măsură ce amploarea incendiului a devenit mai clară, forțele de intervenție au fost suplimentate. Potrivit informațiilor transmise de ISU Brașov, focul se manifesta atât la mansardă, cât și la fațada hotelului, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

La operațiune au participat echipaje din cadrul ISU Brașov, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Râșnov și inspectoratelor pentru situații de urgență din Covasna, Prahova și Argeș.

Au fost mobilizate, în total, 11 autospeciale de stingere, patru autoscări, o autospecială de hidroperforare și un autocamion de intervenție.

De asemenea, la locul incendiului au fost trimise două echipaje de prim ajutor SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit primelor informații comunicate de autorități, nu ar fi existat persoane surprinse în interiorul hotelului. Echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru protejarea persoanelor și a construcțiilor din apropiere.

Intervenția pompierilor era în desfășurare la momentul ultimei informări transmise de ISU Brașov. Autoritățile nu au comunicat, în informațiile disponibile, cauza izbucnirii incendiului sau dacă au fost înregistrate pagube în interiorul hotelului.