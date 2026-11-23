Pompierii au continuat luni dimineață operațiunile de stingere a incendiului izbucnit duminică seară la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Flăcările au afectat aproximativ 2.000 de metri pătrați, la nivelul acoperișului, mansardei și ultimelor trei etaje ale clădirii. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate, fără să fie înregistrate victime, iar echipele de intervenție folosesc camere cu termoviziune pentru identificarea focarelor ascunse.

Intervenția pompierilor a continuat pe parcursul nopții de duminică spre luni, operațiunile fiind îngreunate de structura acoperișului și de accesul dificil la zonele în care incendiul se manifestă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov a anunțat că este necesară îndepărtarea unor elemente ale învelitorii pentru ca echipajele să poată ajunge la focarele care nu sunt vizibile din exterior.

Potrivit ISU Brașov, acoperișul hotelului este construit din două straturi de tablă, ceea ce limitează accesul pompierilor la zonele în care focul continuă să ardă. Intervenția presupune atât lucrări la nivelul acoperișului, cât și operațiuni desfășurate pe fațadele clădirii.

„În continuare, pompierii depun eforturi susţinute pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din staţiunea Poiana Braşov. Intervenţia este una deosebit de dificilă, având în vedere configuraţia acoperişului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii şi intervenţia atât la nivelul acoperişului, cât şi pe faţadele clădirii, unde configuraţia construcţiei şi dificultatea accesului îngreunează semnificativ operaţiunile de stingere”, informează ISU Braşov.

Pentru localizarea zonelor în care persistă temperaturi ridicate, echipajele folosesc camere cu termoviziune. Acestea permit identificarea focarelor care nu pot fi observate direct. Autoritățile au prevăzut și utilizarea unei drone pentru verificarea situației din aer, evaluarea zonelor afectate și supravegherea focarelor de incendiu.

Operațiunile de stingere au necesitat mobilizarea unui număr mare de salvatori, iar echipajele care lucrează la locul incendiului sunt înlocuite la anumite intervale. Măsura are ca scop menținerea capacității de intervenție și desfășurarea activităților în condiții de siguranță, având în vedere durata și dificultatea operațiunilor.

„Pentru eficientizarea misiunii şi menţinerea capacităţii de intervenţie, echipajele operative sunt schimbate periodic, astfel încât efortul depus să fie susţinut în condiţii de siguranţă”, a transmis ISU Brașov.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate forțe din cadrul ISU Brașov, al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Râșnov și al inspectoratelor pentru situații de urgență din Covasna, Prahova și Argeș. La fața locului au fost trimise și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Focul a izbucnit duminică seară, 22 noiembrie, în zona mansardei Hotelului Alpin din Poiana Brașov, după care flăcările s-au propagat către fațada clădirii.

Pe parcursul serii, incendiul a cuprins acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale unității de cazare, suprafața afectată ajungând la aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Pe măsură ce focul s-a extins, forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipaje din alte județe, pentru limitarea propagării incendiului și stingerea acestuia.

Aproximativ 150 de persoane aflate în hotel au fost evacuate. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, nu au fost înregistrate victime.

Duminică seară, reprezentanții Hotelului Alpin au publicat un mesaj pe Facebook în care au anunțat că situația era sub control și că toate persoanele cazate, precum și membrii personalului, se aflau în siguranță. Conducerea unității de cazare a transmis că incendiul fusese stabilizat, însă echipajele continuau operațiunile pentru eliminarea eventualelor riscuri.

„Datorită intervenţiei prompte şi profesioniste a echipajelor ISU Braşov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenţie continuă operaţiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc. Colaborăm îndeaproape cu autorităţile competente. Cauzele incendiului vor fi stabilite în urma verificărilor de specialitate. Mulţumim echipajelor ISU Braşov, serviciilor de urgenţă şi tuturor celor implicaţi pentru mobilizarea exemplară, profesionalismul şi rapiditatea cu care au acţionat. Regretăm disconfortul şi îngrijorarea provocate şi vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate şi implicare. Siguranţa oamenilor a fost, este şi va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, este mesajul postat pe Facebook de conducerea hotelului.

Deși reprezentanții hotelului au comunicat duminică seară că incendiul fusese stabilizat, pompierii au continuat luni dimineață intervenția pentru localizarea și lichidarea focarelor rămase.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de specialiști.