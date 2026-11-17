Bucureștiul ocupă locul al șaptelea într-un clasament internațional al destinațiilor în care hotelurile primesc evaluări mai bune din partea turiștilor decât ar sugera clasificarea oficială. Potrivit unei analize realizate de compania britanică Insure&Go, 81,4% dintre unitățile de cazare din Capitală au obținut scoruri superioare categoriei de stele în care sunt încadrate.

Rezultatul plasează Bucureștiul înaintea unor destinații turistice cunoscute, precum Amsterdam și Budapesta. Cercetarea a inclus 15.120 de unități de cazare din 106 destinații și a comparat clasificările hotelurilor cu evaluările acordate de clienți pe o platformă internațională de rezervări. În cazul Capitalei, 92 dintre cele 113 hoteluri analizate au primit note peste nivelul corespunzător clasificării oficiale.

Clasamentul realizat de Insure&Go este condus de Málaga, din Spania, unde 90,7% dintre hotelurile analizate au obținut evaluări peste numărul de stele. Pe locul al doilea se află Zermatt, în Elveția, cu 89,5%, iar poziția a treia revine orașului Orlando, din Statele Unite, cu 88,1%.

Bucureștiul ocupă locul al șaptelea, cu un procent de 81,4%. Înaintea Capitalei României se mai află Sevilla, cu 88%, Cracovia, cu 85,6%, și Veneția, cu 83,9%.

În clasament, Bucureștiul depășește Nashville, Amsterdam și Budapesta. Capitala Olandei înregistrează un procent de 79,4%, în timp ce Budapesta ajunge la 78,8%.

Diferențele arată că experiența oferită de hoteluri nu corespunde întotdeauna ierarhiei stabilite prin clasificarea oficială.

Una dintre concluziile cercetării privește diferențele dintre categoriile de hoteluri. Unitățile de cinci stele întâmpină cele mai mari dificultăți în a obține evaluări care să corespundă nivelului promis de clasificare.

Potrivit datelor Insure&Go, doar 9% dintre hotelurile de cinci stele analizate au primit din partea clienților un scor echivalent cu această categorie. Rezultatul sugerează că așteptările turiștilor cresc odată cu nivelul de clasificare și cu prețul plătit pentru cazare.

În cazul hotelurilor de patru stele, situația este diferită. Aproximativ 94% dintre acestea au egalat sau au depășit nivelul corespunzător clasificării, iar 57,6% au obținut evaluări superioare.

Analiza a inclus și aproximativ 775.000 de comentarii negative lăsate de turiști. Printre problemele semnalate cel mai des se află raportul dintre preț și calitatea serviciilor, serviciile oferite de personal și micul dejun.

Reprezentanții Insure&Go atrag atenția că numărul de stele indică anumite facilități și criterii de clasificare, dar nu garantează automat experiența pe care o va avea fiecare client.

Un alt aspect care influențează comparațiile este lipsa unui sistem unic de clasificare hotelieră la nivel mondial. Criteriile diferă de la o țară la alta, astfel că două hoteluri cu același număr de stele pot oferi servicii și facilități diferite.

Rezultatele cercetării arată că România are o poziție competitivă în acest clasament internațional, cel puțin în ceea ce privește diferența dintre clasificarea hotelurilor din București și experiența raportată de clienți.

Pentru turiști, evaluările recente ale altor persoane pot oferi informații utile înainte de rezervare. Verificarea comentariilor despre curățenie, servicii, mic dejun și raportul calitate-preț poate ajuta la alegerea unei unități de cazare potrivite, indiferent de numărul de stele afișat.

Bucureștiul se află astfel între destinațiile în care hotelurile reușesc, potrivit acestei analize, să depășească frecvent așteptările asociate clasificării oficiale.