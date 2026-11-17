Eficiența bolșevismului a constat în aceea că a dat lovituri de baros simultan în toate domeniile de activitate, dinamitând economia, societatea, viața politică. După invazia sovietică nimic nu a mai fost la fel, totul era schimbat și ce nu se schimbase din frică sau servilism era forțat să se adapteze noilor realități. În cultură, barosul se numea proletcultism.

Bineînțeles că nu putea scăpa din acestor malaxor – care înghițea la propriu oameni și destine – muzica ușoară.

Am mai avut ocazia să vorbim despre trecerea de la ceea ce numim, cu nostalgie sau chiar cu invidie, perioada interbelică la negrul apăsător al primilor ani de comunism. Am spus atunci că trebuie să facem diferența între lumea politică a acelor ani, cu decizii mânate de corupție, slăbiciune, servilism sau decadență morală, decizii ale căror urmări le resimțim și astăzi (când ne privim granițele sau când vedem ieșind la lumină ba reminiscențe comuniste, extremiste și altele).

Pe de altă parte – asemănător cumva orchestrei care a cântat divin până la ultima respirație pe Titanic– viața culturală a înflorit în anii dintre Războaie. Cu excepția lui Eminescu, mai tot din ce ne umple astăzi de mândrie culturală provine din acele vremuri.

Ca în multe alte domenii, și în muzica ușoară, easy listening, Bucureștiul interbelic era egal marilor capitale. Amintesc doar ”Iubesc femeia” și ”Țărăncuță, țărăncuță”, două capodopere ale futilului, acoperind cele două mari filoane de inspirație, internațional și tradițional.

Totuși în numai câțiva ani, la difuzoare se cânta ”Macarale, macarale”, simbolul faptului că nimeni nu spune că propaganda pură nu trebuie făcută bine, că nu poate avea o linie melodică cuceritoare, o orchestrație de big band de Chicago și o armonie perfectă a vocilor.

Ca în orice domeniu, schimbarea de la liberi la proletcultisti s-a făcut cu lovituri de baros, mânuit de propagandiști, convinși sau nu, e treaba Judecății de Apoi să decidă.

Iată un exemplu din acei ani, cu mențiunea că lucrurile se înrăutățeau după 1949, iar mesajele care acum sună doar dojenitor aveau să capete accente de sentințe ale Tribunalelor Poporului.

(Contemporanul din 6 mai 1949 – articol de Gabriela Deleanu)

Unii compozitori au obiectat că discuţiile duse in jurulproblemelor de creaţie au îmbrăcat adeseori un caracter abstract; s’au fixat poziţii esenţiale care se cereau întovărăşite de o exemplificare mult mai bogată.

„Am impresia — spunea un compozitor frământat de probleme de estetică muzicală — că noi desemnăm o serie de cercuri în care închidem poziţiile câştigate, principiile de bază, dar aceste cercuri rămân izolate unele de altele. Noi nu umplem golurile, nu înodăm cu fire solide ţesătura deasă de idei care sunt legate strâns de ideia principală. Noi n’am desvoltat anumite raţionamente enunţate, n’am apreciat continu metoda dialectică, principiile marxist-leniniste pentru a îmbogăţi, pentru a lărgi sfera ideilor noastre. De aci o serie de nedumeriri”.

Din exemplul pe care îl vom aduce, ne vom da seama de ce acele nedumeriri nu-şi găsesc explicaţia în lipsurile citate mai sus...

Şi anume, e vorba tocmai de muzica uşoară înseşi, creaţie care trece acum printr’un moment de hotărită cotitură.

Consumată în cantitate masivă, licoarea otrăvită a acestor şlagăre, cu aforisme sughiţate între două pahare de vin, s’a rezumat în fond la „aşa e viaţa”...

Promovată mai ales de tineret, muzica aceasta a întovărăşit scepticismul degenerescent al celor care înlocuiseră lupta pentru o viaţă mai bună cu cultul morţii...

Părăsind accentele istorice ale jazz-ului hot în ultima vreme, muzica uşoară şi-a domolit bătăile de lemne şi s-a întors cu faţa spre adevărata muzică, spre melodie.

Pentru o mai bună îndrumare a muncii de creaţie, comisia detriere a muzicii cu text, care funcţionează la Ministerul Artelor şi Informaţiilor, a invitat pe compozitori să-şi prezinte singuri lucrările lor, pentru că astfel, printr’o critică vie, cu exemple concrete, să poată veni în ajutorul lor.

Un tânăr compozitor şi autor de texte a prezentat o bucată intitulată „Noapte bună, Bucureşti”. Muzica melodioasă, şoptită, ca pentru un cântec de leagăn, nu era lipsită de farmec. Dacă n’aşifi ştiut titlul bucăţii, mi-aşi fi imaginat o idilă...

Faptul însă era cam aşa : Bucureştiul drag se culcă un strune de viori, fiecare stradă e o alee de trandafiri, purtat de un vânt uşor, oraşul adoarme încununat de ocunună de raze ale lunii...

Oraşul se va trezi în zâmbetele tramvaelor...noapte bună. Autorul terminase cântecul şi aştepta criticile... Pomenise de sirene, de fabrici, cântec progresist!

Melodia frumoasă — bine armonizată. Mi-am amintit fără voe de Moscova lui Dunaevski, de calda evocare a unui oraş activ care şi-a câştigat dragostea tuturor oamenilor sovietici...

Bucureştiul din cântecul ascultat respiră atmosfera şablon de revistă: parcă vedeai o pereche de îndrăgostiţi burghezi, în haine deseară, privind la o fereastră luminile Bucureştiului scăldat de lună... Personificat oarecum într’o cumsecade şi blândă „cucoană”, Bucureştiul se trezeşte în sunetul sirenelor fabricilor. Un zâmbet deindulgenţă maternă mai lipseşte parcă pe buzele acestei burgheze, care tolerează să fie deranjată.

Şi cum poate fi un oraş purtat de vânt? Indignarea n’are margini, oare nu mai sunt permise comparaţiile poetice? întrebă autorul. Dar de ce se realizează noaptea construirea socialismului? Păi tocmai acesta este visul celor cărora le este drag oraşul!...

După prelungite discuţii în care s’a arătat că este o trivializare a unui oraş în care nu fiecare stradă este o alee de trandafiri, dar în care oamenii muncii au început să clădească lucruri cari se văd, se simt, autorul a consimţit că textul nu are nimic comun cu realitatea şi că exprimă un refugiu în vis, o evadare din realitate...

Fiind şi autor de texte, s-a stabilit că la viitoarea şedinţă a comisiei va aduce textul modificat. Care e concluzia?

Va fi acesta un cântec bun, un cântec care să cuprindă, să încălzească publicul larg? Dacă muzica superficială, spumoasă, corespundea textului iniţial, va avea ea vreo legătură cu un text mai realist? (departe de noi ideia de a spune: mai sobru!).

Hotărît nu! Fiindcă ceea ce lipseşte, este tocmai participarea sufletească a creatorului, lipsa unei tangenţe cu realitatea vie, contactul nemijlocit cu viaţa, cu freamătul creator al oamenilor; lipseşte elanul de luptă, lipseşte poziţia hotărită a artistului militant.

Degeaba se pomeneşte de sirene şi de fabrici; ele apar la orizont mâzgălite stăngaciu de creionul unui copil — un pătrat mare, două mai mici — ferestrele — câteva învărtituri — fumul.

Să nu cânt Bucureştiul ? — Ba da. Dar cum? pentru asta nu există reţetă. Şi chiar dacă s’ar găsi vreuna, ea n’ar avea niciun efect, dacă docilul creator îşi însuşeşte rolul unui farmacist...

Problema textelor trebue să preocupe pe toţi creatorii de muzică. Deocamdată, compozitorii şi scriitorii stau faţă în faţă şi plini de curtoazie, aşteaptă un semnal...

El a fost dat de compozitorul Alfred Mendelsohn şi poetul Alexandru Jar care au lucrat împreună baletul Harap-Alb. Dar e vorba de texte.

Lucrând împreună la masa de scris, adaptând textul la muzică şi muzica la text, printr’o perfectă unitate asupra concepţiei artistice — aşa cum fac sovieticii — se va ajunge la o formulă nouă, bogată. Când toţi compozitorii vor fi pătrunşi de uriaşa răspundere pe care o au în faţa masselor, care aşteaptă cântece de la ei, va trebui să dispară orice urmă de dispreț, de bagatelizare a formelor mici și chiar a șlagărului.