Capitala va avea, din aprilie 2027, un nou muzeu dedicat științei și tehnologiei. MODI – Muzeul de Știință și Inovație Digitală – va propune expoziții interactive, experimente și instalații prin care vizitatorii vor putea înțelege fenomene științifice testându-le direct, iar inteligența artificială va adapta explicațiile în funcție de vârsta și nivelul de cunoștințe al fiecăruia.

Deschiderea este programată pentru finalul lunii aprilie 2027. Proiectul va funcționa cu finanțare privată, sprijin bancar și contribuții din partea sponsorilor și partenerilor, fără fonduri publice. Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții MODI, investiția pentru amenajare, deschidere și primul an de operare este estimată la aproximativ 2 milioane de euro.

Conceptul muzeului pornește de la modelul unor instituții europene în care publicul învață prin experimentare, interacțiune și joc. În locul unei vizite bazate exclusiv pe observarea exponatelor, MODI pregătește instalații care îi vor implica direct pe copii și adulți.

Printre experiențele anunțate se numără experimente prin care sunetul devine vizibil, formarea unei tornade artificiale, demonstrații despre comportamentul luminii și instalații care explică producerea energiei cu ajutorul apei.

Vizitatorii vor putea urmări și bile suspendate în jeturi de aer, o demonstrație a unui principiu asociat efectului Coandă, descoperit de inginerul român Henri Coandă.

Alte instalații vor aborda fenomene legate de climă, construcții, roboți și interacțiunea dintre oameni și tehnologie.

Un element distinctiv al proiectului va fi utilizarea inteligenței artificiale. Sistemul va adapta conținutul și explicațiile în funcție de trei criterii: vârsta vizitatorului, limba vorbită și nivelul de cunoștințe.

Astfel, aceeași instalație va putea oferi explicații diferite unui copil, unui adolescent sau unui adult. Inteligența artificială va fi utilizată și în gestionarea autonomă a unei părți dintre procesele operaționale ale muzeului.

Programul MODI va include și ateliere dedicate grupurilor școlare și familiilor, expoziții temporare și evenimente. Organizatorii urmăresc ca experiența să continue și după vizită, prin activități și informații care pot fi aprofundate acasă sau la școală.

„Ne imaginăm MODI ca pe un loc în care generații diferite descoperă împreună, iar aceeași instalație poate stârni întrebări diferite pentru un copil, un părinte sau un profesor”, a declarat Flavia Gherman, cofondatoare MODI.

Reprezentanții muzeului invocă și rezultatele unui studiu realizat împreună cu Data Diggers, agenție specializată în cercetare de piață.

Potrivit datelor prezentate, 97% dintre părinții intervievați consideră că educația științifică este importantă pentru viitorul copiilor. În același timp, aproximativ 42% spun că explicațiile prea complicate reprezintă unul dintre motivele pentru care evită să exploreze mai mult subiectele științifice.

Studiul mai arată că 91% dintre respondenți consideră că învață mai mult atunci când participă activ la o experiență decât atunci când doar privesc.

Aceste rezultate sunt folosite de inițiatorii proiectului pentru a susține ideea unui muzeu în care informațiile sunt prezentate prin demonstrații și experimente accesibile publicului.

Nu au fost precizate în materialul de prezentare dimensiunea eșantionului și metodologia completă a cercetării.

Conceptul arhitectural este dezvoltat de CUMULUS Architecture România, echipă coordonată de Eliza Yokina, Senior Partner. Printre proiectele realizate anterior de această companie se numără Muzeul de Artă Recentă (MARe) și hotelul The Marmorosch din București.

Pentru realizarea instalațiilor interactive au fost implicate și companii cu experiență internațională în proiectarea expozițiilor științifice.

Printre acestea se numără BRUNS din Olanda, care a participat la proiecte precum NEMO Science Museum din Amsterdam și Hong Kong Science Museum, și Archimedes Exhibitions din Germania, cu experiență în proiecte precum Copernicus Science Centre din Varșovia și Città della Scienza din Napoli.

Echipa este completată de Atelier ELAN și Sebastien KOMA Studio, din România.

Proiectul va beneficia și de sprijinul Raiffeisen Bank România, care participă în calitate de sponsor fondator. Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare și Customer Experience al băncii, a declarat că susținerea MODI reprezintă o investiție într-un proiect educațional destinat inclusiv generațiilor tinere.

Conform prezentării inițiatorilor, costurile totale pentru amenajare, deschidere și operarea muzeului în primul an sunt estimate la aproximativ 2 milioane de euro. Finanțarea va proveni din surse private, finanțare bancară și sponsorizări, fără utilizarea fondurilor publice.

Muzeul urmează să fie certificat de Ministerul Culturii, în conformitate cu legislația care reglementează funcționarea muzeelor și colecțiilor publice.

Prin deschiderea programată pentru aprilie 2027, Bucureștiul va primi un spațiu dedicat educației științifice interactive, adresat atât copiilor, cât și adulților. Rămâne de văzut cum va arăta experiența completă după finalizarea amenajărilor și care vor fi tarifele și programul de vizitare, informații care nu au fost precizate în prezentarea proiectului.