Industria muzicală a bifat un moment istoric la Los Angeles, unde s-a desfășurat prima ediție a galei AI Music Awards din Statele Unite. Evenimentul a celebrat piesele compuse integral sau parțial cu ajutorul inteligenței artificiale, alături de creatorii din spatele acestora, într-o perioadă în care muzica generată de AI stârnește dezbateri aprinse la nivel mondial, dar adună milioane de ascultări și își face loc în topurile de specialitate, informează Reuters.

Cei prezenți la ceremonie, alături de organizatori, au pledat pentru recunoașterea muzicii create cu inteligență artificială drept un curent artistic legitim, care implică viziune umană și ore întregi de muncă asiduă. Din perspectiva lor, algoritmii nu înlocuiesc talentul creatorilor, ci funcționează ca un set avansat de instrumente prin care ideile prind viață.

”Într-o lume în care toată lumea spune că inteligenţa artificială este falsă, omul din spatele ei este real”, a declarat producătorul muzical Drake Murphy, în timp ce prezenta premiul pentru cea mai bună piesă hip-hop realizată cu AI.

Trofeele principale ale evenimentului – pentru artistul, melodia și albumul anului – au fost adjudecate de Xania Monet, un avatar muzical dezvoltat prin inteligență artificială, devenit celebru datorită hitului R&B ”How Was I Supposed to Know?”. Conform datelor Billboard, această producție a marcat o premieră absolută, fiind prima melodie a unui artist AI care a reușit să pătrundă într-unul dintre clasamentele sale radio.

În spatele proiectului Xania Monet se află Telisha ”Nikki” Jones, care a precizat că a redactat personal toate versurile, apelând ulterior la inteligența artificială pentru a le transforma în piese finite.

”Cred că muzica AI este ceva nou, cu care oamenii trebuie pur şi simplu să se obişnuiască. Nu cred că va dispărea prea curând”, a declarat Jones înaintea ceremoniei.

Selecția câștigătorilor a fost realizată de artiști AI afiliați Sonic Intelligence Academy, o organizație care a pus bazele unor topuri muzicale dedicate exclusiv producțiilor generate de inteligența artificială și a dezvoltat tehnologii pentru detectarea acestora.

Deși primele experimente cu inteligența artificială în domeniul muzical au apărut încă din anii 1950, saltul tehnologic recent al sistemelor generative a dat naștere unor interpreți virtuali capabili să rivalizeze direct cu muzicienii tradiționali pentru atenția ascultătorilor. Această ascensiune rapidă a generat însă tensiuni majore în industrie.

Marile case de discuri au deschis procese împotriva unor giganți tehnologici precum Anthropic și OpenAI, reclamând faptul că modelele AI au fost antrenate folosind opere protejate prin drepturi de autor, fără acordul deținătorilor. Pe lista celor care au apelat la instanță pentru a contesta această practică se numără și administratorii patrimoniului artistic al legendarului Elvis Presley.

De cealaltă parte, companiile de tehnologie se apără invocând doctrina americană a utilizării echitabile, cunoscută drept ”fair use”, susținând că aceasta permite utilizarea materialelor respective fără achiziționarea unei licențe, în anumite circumstanțe.

În același timp, numeroși muzicieni și profesioniști din domeniu își exprimă îngrijorarea că valul de piese generate automat va diminua șansele de afirmare ale artiștilor umani și va pune în pericol locurile de muncă ale compozitorilor, cântăreților, producătorilor și inginerilor de sunet.

Invitații de la gala din Los Angeles au demontat însă acuzațiile potrivit cărora creațiile AI ar duce lipsă de autenticitate sau valoare artistică. Mulți dintre artiștii nominalizați au mărturisit că aveau povești și viziuni muzicale pe care doreau să le împărtășească publicului, însă nu dețineau toate abilitățile tehnice de compoziție sau interpretare vocală.

”Multe dintre lucrurile pe care le facem în culise presupun muncă intensă, contrar opiniei generale”, a declarat J. Frequency, unul dintre nominalizaţi. ”Arta este artă şi cred că aceasta este doar o altă formă de exprimare”, a adăugat el.