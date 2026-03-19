Poți să faci 3.000 de dolari pe lună, pe Facebook. Ce este programul „Creator Fast Track”, lansat de Meta

Meta lansează programul „Creator Fast Track”, prin care creatorii de conținut pot primi până la 3.000 de dolari lunar pentru Reels pe Facebook, în funcție de audiență și criterii stricte de eligibilitate, relatează ndtvprofit.com.

Meta introduce un nou program dedicat creatorilor de conținut, prin care aceștia pot primi plăți lunare de până la 3.000 de dolari pentru publicarea de Reels pe Facebook. Inițiativa face parte din strategia companiei de extindere a conținutului video scurt pe platformele sale și vizează în special creatorii din Statele Unite și Canada.

Pentru a participa la programul „Creator Fast Track”, creatorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii stabilite de Meta. Aceștia trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani și să locuiască în Statele Unite sau Canada. De asemenea, este necesar să dețină sau să își creeze o pagină de Facebook, iar contul asociat trebuie să aibă o vechime de cel puțin 30 de zile.

În plus, cei care aplică nu trebuie să fi publicat Reels pe Facebook în ultimele șase luni. Meta solicită și dovada unui public activ pe alte platforme, precum Instagram, TikTok sau YouTube, unde contul trebuie să aibă minimum 20.000 de urmăritori și cel puțin 30.000 de vizualizări în ultimele 60 de zile. Conținutul trebuie să fie original, realizat de creator și să respecte politicile de monetizare ale companiei.

Sumele oferite prin program variază în funcție de dimensiunea audienței. Creatorii cu un număr cuprins între 20.000 și 99.999 de urmăritori pot primi între 100 și 450 de dolari lunar. Cei care se află în intervalul 100.000 până la 999.999 de urmăritori sunt eligibili pentru aproximativ 1.000 de dolari pe lună.

Creatorii cu peste 1 milion de urmăritori pot ajunge la suma maximă de 3.000 de dolari lunar. Plata este condiționată de respectarea cerințelor de activitate, respectiv publicarea a cel puțin 15 Reels eligibile pe lună și distribuirea acestora în minimum 10 zile diferite. Toate materialele trebuie să fie publice.

Compania a transmis că aceste sume se adaugă veniturilor deja obținute prin alte instrumente de monetizare existente pe platformă. În același timp, Meta a raportat că a plătit creatorilor de conținut aproape 3 miliarde de dolari în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 35% față de anul precedent.

Reprezentanții companiei au precizat, de asemenea, că „poți câștiga de trei ori mai mult în primele 90 de zile pentru a te ajuta la început”, subliniind o perioadă inițială de stimulare pentru noii participanți.

Inițiativa vine în contextul în care Meta își intensifică investițiile în formatul video scurt, prin Reels, pe platforma Facebook. Sistemul de plată diferențiat pe categorii de audiență este conceput pentru a atrage atât creatori emergenți, cât și influenceri cu audiențe mari.

Plățile sunt calculate în funcție de numărul de urmăritori de pe platforme precum Instagram, TikTok sau YouTube, iar selecția finală depinde de îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate și de respectarea regulilor de monetizare.