Facebook își schimbă fața. Design nou și funcții îmbunătățite. Când se face modificarea

Meta face o serie de schimbări vizuale în aplicația Facebook, menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor fără a modifica fundamental funcționalitatea platformei. O noutate importantă este mutarea butonului Marketplace în bara de jos, în locul secțiunii More. Astfel, accesul la piața internă a platformei va fi mai rapid, potrivit anunțului făcut de companie.

În același timp, secțiunea Friends este pusă și ea în bara inferioară, alături de Reels, marcând un efort al companiei de a readuce relațiile dintre prieteni în prim-plan, după ce feed-ul a fost dominat în ultimii ani de conținut din afara cercurilor sociale ale utilizatorilor.

Bara principală va include, astfel, Home, Notifications, Profile, Friends, Reels și Marketplace, iar utilizatorii vor putea personaliza ce butoane apar fixate.

În plus, Facebook introduce o grilă standardizată pentru afișarea imaginilor și permite funcția double tap pentru a da like, inspirată de Instagram.

Căutarea imaginilor va avea un modul de vizualizare pe tot ecranul, permițând deschiderea fotografiilor fără a părăsi rezultatele căutării. Comentariile vor fi și ele rearanjate pentru a facilita interacțiunea și urmărirea conversațiilor. Toate aceste modificări, alături de alte ajustări mai mici, vor fi implementate treptat în aplicație în săptămânile următoare.

Meta Platforms a semnat acorduri comerciale cu publicații de renume, printre care USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner și Le Monde, pentru a folosi datele acestora în dezvoltarea și instruirea sistemelor sale de inteligență artificială, potrivit Reuters. Parteneriatele îi vor permite companiei Meta să ofere prin chatbot-ul său de inteligență artificială știri și actualizări în timp real, incluzând linkuri directe către articolele și site-urile editorilor implicați. Decizia vine pe fondul eforturilor gigantului de a atrage mai mulți utilizatori către serviciile sale de inteligență artificială, într-o piață tot mai competitivă, unde rivalii investesc masiv în acorduri de licențiere de conținut pentru a-și îmbunătăți produsele.