International

Facebook își schimbă fața. Design nou și funcții îmbunătățite. Când se face modificarea

Comentează știrea
Facebook își schimbă fața. Design nou și funcții îmbunătățite. Când se face modificareaFacebook. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Meta face o serie de schimbări vizuale în aplicația Facebook, menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor fără a modifica fundamental funcționalitatea platformei. O noutate importantă este mutarea butonului Marketplace în bara de jos, în locul secțiunii More. Astfel, accesul la piața internă a platformei va fi mai rapid, potrivit anunțului făcut de companie.

Decizia luată de Meta. Facebook intră în noul an cu un design nou

În același timp, secțiunea Friends este pusă și ea în bara inferioară, alături de Reels, marcând un efort al companiei de a readuce relațiile dintre prieteni în prim-plan, după ce feed-ul a fost dominat în ultimii ani de conținut din afara cercurilor sociale ale utilizatorilor.

Bara principală va include, astfel, Home, Notifications, Profile, Friends, Reels și Marketplace, iar utilizatorii vor putea personaliza ce butoane apar fixate.

Meta Platforms

Sursa foto: X..com

Când vor fi făcute schimbările

În plus, Facebook introduce o grilă standardizată pentru afișarea imaginilor și permite funcția double tap pentru a da like, inspirată de Instagram.

De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote
Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote

Căutarea imaginilor va avea un modul de vizualizare pe tot ecranul, permițând deschiderea fotografiilor fără a părăsi rezultatele căutării. Comentariile vor fi și ele rearanjate pentru a facilita interacțiunea și urmărirea conversațiilor. Toate aceste modificări, alături de alte ajustări mai mici, vor fi implementate treptat în aplicație în săptămânile următoare.

Meta va colabora cu publicații importante pentru antrenarea inteligenței artificiale

Meta Platforms a semnat acorduri comerciale cu publicații de renume, printre care USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner și Le Monde, pentru a folosi datele acestora în dezvoltarea și instruirea sistemelor sale de inteligență artificială, potrivit Reuters. Parteneriatele îi vor permite companiei Meta să ofere prin chatbot-ul său de inteligență artificială știri și actualizări în timp real, incluzând linkuri directe către articolele și site-urile editorilor implicați. Decizia vine pe fondul eforturilor gigantului de a atrage mai mulți utilizatori către serviciile sale de inteligență artificială, într-o piață tot mai competitivă, unde rivalii investesc masiv în acorduri de licențiere de conținut pentru a-și îmbunătăți produsele.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:29 - Strategia la care apelează magazinele înainte de Sărbători. Cumpărătorii, tentați să își golească portofelul
14:22 - Stellantis va lansa în SUA mașina mini Fiat Topolino
14:17 - Cooperare transatlantică accelerată: Repatriot și Alianța duc vocea României în capitala SUA
14:11 - Autobuzul lui Moș Crăciun aduce magia pe străzile Brașovului. Curse gratuite și cadouri pentru copii
14:01 - De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
13:48 - Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote

HAI România!

Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale