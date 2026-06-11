Claudiu Manda: După părerea mea, guvernul Tomac trece

Viitorul Guvern condus de Eugen Tomac va trece de votul Parlamentului, a declarat secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Liderul social-democrat a afirmat că România are nevoie de o nouă direcție de guvernare și a criticat rezultatele executivului condus de Ilie Bolojan.

Prezent la conferința Organizației de Femei a PSD Dolj, secretarul general al PSD și-a exprimat încrederea că noul executiv va fi validat de Legislativ.

„După părerea mea, guvernul Tomac trece. Şi eu cred că e un lucru bun”, a declarat Claudiu Manda.

Liderul social-democrat a apreciat că schimbarea executivului este necesară și a susținut că actuala perioadă politică se apropie de final.

Claudiu Manda a afirmat că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic și social și a asociat aceste probleme cu actuala guvernare.

„Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care şi noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele şi anume recesiune economică, inflaţie, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierderea de locuri de muncă. E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua. Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulţumită de guvernul Ilie Bolojan. Nu pensionarii, nu medicii, nu profesorii, nu bugetarii, nu mediul de afaceri, nimeni nu este mulţumit de activitatea domnului Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulţumiţi sunt boţii, roboţii şi tiriboţii care, din câte am văzut, au obosit şi ei sau probabil că nu mai au suficient de mulţi bani ca să activeze boţii, roboţii şi tiriboţii. Dar este clar că trebuie să depăşim această perioadă în care un om care spune că vrea în opoziţie, stă baricadat pe scaunele de la putere, partidul celălalt alături de el spune la fel că vrea în opoziţie alături de Ilie Bolojan şi în continuare se agaţă de scaune de la putere”, a declarat secretarul general al PSD.

Secretarul general al PSD a declarat că România va avea în perioada următoare un guvern condus de Eugen Tomac și a afirmat că unele dintre propunerile social-democraților au fost discutate cu premierul desemnat.

„Numai că mai devreme sau mai târziu, eu cred că în perioada imediat următoare o să avem un vot pentru un nou guvern şi atunci lucrurile o să meargă înainte şi sunt bucuros că la discuţia pe care am avut-o cu domnul Tomac măsurile pe care PSD-ul le propune pentru categoriile sociale pe care le reprezentăm, categoriile cu venituri mai mici, clasa medie şi anume să reducem din taxe, să putem să sprijinim puterea de cumpărare şi alte detalii de genul ăsta, vor fi incluse în programul de guvernare”, a afirmat Claudiu Manda.

În același context, liderul PSD a respins ideea că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru ar fi fost influențată de fostul președinte Traian Băsescu.

„Tot se vorbeşte despre Eugen Tomac că a fost consilierul lui Băsescu, iar astăzi este consilierul actualului preşedinte, Nicuşor Dan. Şi nu l-a propus Băsescu prim-ministru, l-a propus Nicuşor Dan prim-ministru. Aş putea să-i spun folosind o frază din vremurile respective: 'nea Ilie nici nu ştii, cât de mic începi să fii!'”, a declarat Claudiu Manda.

La conferința Organizației de Femei a PSD Dolj au participat aproximativ 600 de membre ale formațiunii politice.