Ultima mutare a lui Eugen Tomac pentru a ajunge la Palatul Victoria

Premierul desemnat Eugen Tomac încearcă să deblocheze negocierile pentru formarea noului Guvern și anunță o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament. Acesta le cere formațiunilor politice mai multă flexibilitate și responsabilitate, avertizând că România traversează un moment dificil și că lipsa dialogului riscă să prelungească blocajul politic.

Eugen Tomac a mai declarat că a purtat discuții cu toate formațiunile politice pro-occidentale din Parlament, dar și cu parlamentari neafiliați care și-au exprimat disponibilitatea de a susține dialogul pentru formarea unei majorități.

Premierul desemnat a precizat că înțelege pozițiile și condițiile puse de fiecare partid în cadrul negocierilor și că a încercat să armonizeze toate solicitările în programul de guvernare.

„Am avut întâlnire cu toate formațiunile politice pro-occidentale din Parlament. Am avut întâlnire cu foarte mulți parlamentari neafiliați sau grupuri politice care și-au exprimat disponibilitatea de a discuta. Înțeleg și sunt legitime pozițiile tuturor partidelor cu care m-am întâlnit și am discutat, la fel și solicitările pe care le au pentru programul de guvernare. Am încercat să armonizez toate aceste cereri”, a declarat Eugen Tomac.

El a mai spu că actualul context politic impune compromisuri și o abordare mai puțin rigidă din partea tuturor actorilor implicați: „Îmi doresc ca partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate și responsabilitate, pentru că țara se află într-un moment de impas”.

Tomac a explicat că soluția propusă de președintele Nicușor Dan este formarea unui Executiv alcătuit din specialiști care nu au apartenență politică și care să își pună experiența profesională în slujba statului.

Potrivit acestuia, ideea este ca ministerele să fie conduse de persoane recunoscute în domeniile lor de activitate, capabile să gestioneze problemele urgente ale țării într-o perioadă complicată din punct de vedere economic și politic.

„Soluția pe care a propus-o domnul președinte Nicușor Dan este tocmai aceea de a încerca să oferim țării un guvern format din persoane care nu au apartenență politică și sunt dispuse să-și lase activitatea lor pentru o perioadă de timp și să se angajeze în serviciul public”, a afirmat Tomac, la un post de radio.

Întrebat când ar putea avea loc votul de învestitură, premierul desemnat a explicat că termenul stabilit este prezentarea programului de guvernare și a listei complete a Cabinetului până duminică.

Potrivit lui Tomac, lista miniștrilor a fost deja prezentată partidelor, iar în cursul zilei de joi va fi transmis și programul de guvernare, document care va sta la baza noilor negocieri.

„Urmează să transmitem în cursul zilei de astăzi programul de guvernare și, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul, pentru că între timp am reușit să finalizez lista cabinetului de miniștri și programul de guvernare”, a explicat acesta.

Eugen Tomac a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări cu partidele democratice din Parlament, în încercarea de a găsi o formulă de compromis care să permită instalarea noului Guvern.

Premierul desemnat consideră că principala problemă în acest moment este lipsa dialogului și pozițiile prea rigide adoptate de actorii politici.

„Voi solicita o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluție care poate debloca această lipsă de dialog între partide și abordare extrem de rigidă. Politica se face pe bază de dialog și compromis”, a declarat Eugen Tomac.