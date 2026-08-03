Donald Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul. Un atac comun SUA-Israel, suspendat temporar

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a confirmat că vor fi demarate noi discuții diplomatice cu Iranul începând de azi, 3 august 2026, anunță Le Figaro și New York Times.

Anunțul vine pe fondul unei crize acute în relația cu Iranul, liderul de la Casa Albă precizând că a oprit, pentru moment, o ofensivă militară comună cu Israelul împotriva Republicii Islamice, condiționând această decizie de ajungerea rapidă la un acord.

Declarațiile, citate de Le Figaro, au fost făcute duminică, 2 august, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în timp ce Donald Trump se îndrepta către baza militară Andrews din statul Maryland. Președintele american a subliniat că regimul de la Teheran este conștient de forța militară care urma să fie mobilizată împotriva sa.

„Am fost rugat de Arabia Saudită, de Emiratele Arabe Unite, de Qatar și de Iran [să amân atacul]”, a declarat Donald Trump duminică seară în fața reporterilor. „Eram gata de acțiune. Chiar în jurul acestei ore, fix acum. Motivul pentru care mi-au cerut să mă opresc este că ei cred că se poate ajunge la o înțelegere.”

Președintele american a adăugat că discuțiile oficiale cu Teheranul vor demara luni. Trump a subliniat că a primit asigurări privind posibilitatea încheierii unui pact care să vizeze atât redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă de o importanță critică la nivel global, cât și „un acord pe dosarul nuclear”.

Strategia actuală a administrației americane pare să fie una de tip „morcovul și bățul”, utilizând amenințarea iminentă a unui atac militar coordonat cu Israelul pentru a forța Teheranul să se așeze la masa negocierilor cu concesii majore.

În contextul recentelor declarații de la Washington privind reluarea negocierilor, experții privesc cu scepticism șansele unui succes diplomatic real între Statele Unite ale Americii și Iran.

Teheranul a ajuns la concluzia că nu merită să dialogheze cu SUA, deoarece „nu se poate baza pe nimic din ceea ce spun americanii”, explică Alan Eyre, expert diplomatic în cadrul Middle East Institute din Washington, D.C. citat de Al Jazeera. Alan Eyre, care a făcut parte din echipa de negociatori americani pentru acordul nuclear cu Iranul din 2015, a demontat așteptările privind o înțelegere rapidă dictată de la bordul Air Force One.

„Nu s-a schimbat nimic. Președintele Trump a promis că va anihila Iranul de cinci sau șase ori, iar apoi dă înapoi în ultimul moment. Cred că este extrem de îndoielnic că există negocieri reale sau că se îndreaptă spre un acord cu Iranul pe tema dosarului nuclear sau a Strâmtorii Ormuz”, a declarat Eyre.

În viziunea expertului american, singurele discuții diplomatice „care sunt importante cu adevărat în acest moment sunt negocierile dintre Oman și Iran” privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru comerțul global cu petrol.

Eyre subliniază că Omanul joacă un rol crucial de punte diplomatică în regiune: „Cel puțin aceste două părți știu cum să comunice una cu cealaltă. Se înțeleg într-un anumit fel. Oficialii din Oman discută mai întâi cu celelalte țări din Golf, iar apoi duc mesajul mai departe către Iran”.

Aceste noi eforturi de dialog vin după o perioadă extrem de tensionată, marcată de confruntări militare directe și impasuri diplomatice.

La jumătatea lunii iunie 2026, părțile semnaseră un protocol de intenție menit să deschidă calea pentru discuții de pace. Cu toate acestea, documentul nu a reușit să producă nicio dezvoltare diplomatică semnificativă.

Lipsa de progres pe plan politic a degenerat rapid pe teren. Luna iulie a fost marcată de un schimb de lovituri reciproce, care au crescut exponențial riscul unui război deschis în regiune.