Câți candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 începe azi, 3 august, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la examenele programate până pe 24 august, a anunțat Ministerul Educației.

Sesiunea din august este destinată absolvenților care nu au promovat Bacalaureatul în vară, celor care nu s-au prezentat la una sau mai multe probe și candidaților care susțin din nou anumite examene.

La proba A), care urmărește evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, s-au înscris peste 5.500 de candidați. Proba B), dedicată evaluării competențelor de comunicare orală în limba maternă, va fi susținută de peste 200 de absolvenți.

La proba C), pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională, sunt înscriși peste 5.800 de candidați.

Alți peste 5.500 de absolvenți vor participa la proba D), prin care sunt verificate competențele digitale.

Probele de competențe se desfășoară în perioada 3-6 august. Rezultatele obținute la aceste evaluări nu sunt exprimate prin note, ci prin niveluri de competență.

Examenele scrise din a doua sesiune a Bacalaureatului 2026 sunt programate între 10 și 13 august. După încheierea acestora, primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. Candidații nemulțumiți de notele primite vor putea depune contestații după publicarea rezultatelor inițiale.

Lucrările contestate vor fi reevaluate, iar rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi comunicate pe 24 august.

În total, a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat se desfășoară pe parcursul a trei săptămâni, între 3 și 24 august 2026.

Candidații trebuie să prezinte un act de identitate valabil pentru a putea intra în sala de examen. Accesul cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști, dispozitive electronice sau materiale care pot facilita comunicarea ori rezolvarea cerințelor este interzis.

Ghiozdanele, rucsacurile, poșetele și celelalte obiecte personale trebuie lăsate, înainte de începerea probei, în spațiile special amenajate. Pe durata evaluării sunt interzise discuțiile între candidați, schimbul de foi, ciorne sau alte materiale și comunicarea cu persoane din afara centrului de examen.

Încălcarea regulilor duce la eliminarea candidatului, chiar dacă obiectele interzise nu au fost folosite.

După evaluarea competențelor, Bacalaureatul continuă cu probele scrise, programate între 10 și 13 august.

Prima probă va fi cea la limba și literatura română. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, după care candidații vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 24 august.