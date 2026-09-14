Salariile profesorilor vor putea fi plătite până la finalul anului din bugetul actual al Ministerului Educației, fără să fie necesară o rectificare bugetară, a declarat luni, la Iași, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian. Acesta a arătat însă că sistemul are în continuare nevoie de fonduri suplimentare, în special pentru majorarea tarifului la plata cu ora.

Declarația a fost făcută în contextul întrebărilor privind situația financiară din sectorul public și posibilitatea apariției unor dificultăți la plata salariilor până la finalul anului.

Întrebat dacă există riscul apariției unor probleme privind plata salariilor profesorilor în ultimele luni ale anului, Mihai Dimian a afirmat că bugetul existent este suficient.

”Noi ne încadrăm în buget şi fără să avem rectificare. Dar nu spun asta cu bucurie, pentru că era nevoie de o creştere a tarifului la plata cu ora. Nu poţi atrage personal din afara sistemului cu tarifele actuale”, a afirmat ministrul Educaţiei, Mihai Dimian.

Ministrul a spus că, deși plata salariilor poate fi asigurată în actuala construcție bugetară, există în continuare nevoi de finanțare în sistemul de educație.

Mihai Dimian a declarat că una dintre probleme rămâne nivelul actual al tarifului pentru plata cu ora. Potrivit acestuia, proiectul legii salarizării include o majorare semnificativă.

”Dacă vă uitaţi la proiectul legii salarizării, o să vedeţi un tarif la plata cu ora care ar fi crescut cu 70 la sută. Rămâne de văzut ce vor decide partidele politice, astfel încât aceste beneficii să ajungă la profesori cât mai repede”, a afirmat ministrul Mihai Dimian.

Ministrul a spus că își dorește o îmbunătățire a veniturilor profesorilor și că mai multe activități din sistemul de educație au nevoie de finanțare.

Mihai Dimian a participat luni la deschiderea anului universitar la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

La evenimentul organizat în aula universității au fost prezenți oficialități locale, rectori ai universităților din Iași, studenți, directori ai colegiilor agricole și reprezentanți ai stațiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est.