Mai multe postări distribuite în ultimele zile pe rețelele sociale susțin că Republica Moldova ar fi transformată într-un „hub logistic militar” pentru Ucraina și că autoritățile de la Chișinău ar pregăti fabrici de asamblare a dronelor și centre medicale destinate armatei ucrainene. Potrivit unei analize StopFals.md, afirmațiile nu sunt însoțite de dovezi și provin în principal din surse anonime și canale de Telegram.

Narațiunile au reapărut după ce, la 23 septembrie, în mediul online au fost distribuite imagini trucate prezentate drept dovezi ale sosirii la Chișinău a unui avion cu drone militare destinate Ucrainei.

Ulterior, un canal de Telegram a susținut că Republica Moldova ar fi devenit un al doilea „hub logistic militar” pentru Ucraina și că președinta Maia Sandu ar construi în țară fabrici pentru asamblarea dronelor.

Afirmațiile au fost preluate ulterior de mai multe canale și conturi de pe rețelele sociale, unele dintre postări acuzând autoritățile de la Chișinău că implică Republica Moldova în războiul din Ucraina.

StopFals.md arată însă că aceste informații nu sunt susținute de documente, declarații oficiale sau alte dovezi verificabile și le încadrează în narațiuni pro-Kremlin despre presupusa „militarizare” a Republicii Moldova.

Fostul ministru al Apărării Vitalie Marinuța a declarat pentru StopFals.md că nu cunoaște cazuri în care teritoriul Republicii Moldova să fie folosit ca hub pentru transportul de armament destinat Ucrainei.

El a precizat că Republica Moldova oferă sprijin umanitar și pentru refugiați, dar nu are un cadru legal care să permită folosirea teritoriului său pentru transportul de armament și muniții către Ucraina.

În privința presupuselor fabrici de drone, Marinuța susține că Republica Moldova nici măcar nu dispune în prezent de cadrul legal necesar pentru producerea unor astfel de echipamente. El a amintit însă că autoritățile discută crearea acestui cadru.

Declarația este pusă în contextul afirmațiilor Maiei Sandu din iunie 2026, când președinta a anunțat pregătirea unor modificări legislative pentru a permite producția de drone și sisteme antidronă, în special în contextul riscurilor de securitate și al survolărilor ilegale ale spațiului aerian moldovenesc.

Expertul în securitate Pavel Horea a atras, la rândul său, atenția că producția de muniții sau drone militare presupune infrastructură, echipamente și personal specializat și nu poate fi realizată clandestin într-un spațiu improvizat.

Potrivit StopFals.md, acuzațiile privind transformarea Republicii Moldova într-un hub militar pentru Ucraina au mai fost promovate în ultimii ani, inclusiv în legătură cu infrastructura feroviară, Aeroportul Mărculești și presupuse proiecte NATO la Ungheni. Materialul le prezintă ca parte a unei narațiuni recurente privind implicarea Republicii Moldova în războiul din Ucraina.