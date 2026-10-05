Analistul politic Anatol Țăranu consideră că Republica Moldova trebuie să își regândească poziția strategică într-o regiune marcată de confruntarea dintre marile puteri și susține că vulnerabilitățile țării fac necesară o dezbatere mai serioasă despre viitorul său. Într-un text de opinie, el readuce în discuție inclusiv perspectiva Unirii cu România, analizată nu doar ca proiect identitar, ci și din punct de vedere al securității.

Țăranu pornește de la relatarea The Wall Street Journal despre o presupusă discuție avută la Atena de ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în care aceasta ar fi făcut referire la posibilitatea influențării schimbării unui guvern. Analistul subliniază că informația trebuie privită cu precauție până la confirmarea independentă a detaliilor, mai ales că acuzațiile au fost respinse de oficialii implicați din Grecia și SUA, dar consideră că episodul ridică o problemă mai largă privind influența marilor puteri asupra statelor mai mici.

În opinia lui Țăranu, Republica Moldova este un exemplu relevant în acest sens. El amintește conflictul transnistrean, prezența militară rusă, vulnerabilitățile energetice și presiunile economice și informaționale, precum și impactul războiului din Ucraina. Potrivit analistului, aceste elemente arată că suveranitatea juridică nu este suficientă pentru a garanta o libertate deplină de decizie atunci când un stat este vulnerabil economic, militar sau instituțional.

Țăranu analizează poziționarea Republicii Moldova între Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite și susține că dimensiunea economică, demografică și militară a țării îi limitează capacitatea de a rezista presiunilor geopolitice. El consideră că aceasta este o problemă structurală, nu una conjuncturală.

În acest context, analistul propune ca Unirea cu România să fie discutată și din perspectivă strategică. El atrage atenția că România este membră a UE și NATO, în timp ce Republica Moldova nu este membră NATO și se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În opinia sa, o eventuală reunificare ar schimba fundamental cadrul de securitate și instituțional al Republicii Moldova.

Anatol Țăranu enumeră cinci domenii asupra cărora consideră că Unirea ar putea avea efecte majore: securitatea, problema transnistreană, energia, economia și instituțiile. El avertizează însă că Unirea nu ar reprezenta o soluție automată pentru toate problemele și ar presupune procese juridice, administrative, economice și politice complexe.

În final, analistul susține că dezbaterea privind viitorul Republicii Moldova trebuie purtată democratic, fără ca direcția țării să fie decisă de centrele externe de putere. Pentru Țăranu, principalele opțiuni sunt consolidarea Republicii Moldova ca stat independent, în paralel cu integrarea europeană, sau reunificarea cu România. El consideră că ambele variante trebuie evaluate prin prisma consecințelor concrete asupra securității și capacității cetățenilor de a-și decide viitorul.