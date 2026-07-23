Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova s-ar opune unei eventuale uniri cu România, potrivit unui sondaj de opinie realizat de IMAS.

Datele cercetării IMAS arată, de asemenea, că aproape jumătate dintre respondenți consideră că politica externă a țării ar trebui să păstreze o poziție echilibrată între Rusia și statele europene.

Astfel, 54% dintre persoanele chestionate au declarat că ar vota împotriva unirii cu România dacă ar fi organizat un referendum pe această temă.

În favoarea unirii s-ar pronunța 33% dintre respondenții sondajului de opinie.

În ceea ce privește aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% dintre cei intervievați ar vota „pentru”, în timp ce 34% s-ar opune unui asemenea demers.

O eventuală aderare la NATO ar fi respinsă de majoritatea participanților la sondaj. 58% au declarat că ar vota „împotrivă”, iar 24% s-ar pronunța în favoarea aderării țării la Alianța Nord-Atlantică.

În privința orientării politicii externe, 49% dintre respondenți susțin o abordare „echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”.

O politică pro-europeană este preferată de 29% dintre cei chestionați, în timp ce 12% optează pentru o orientare pro-Rusia. Alți 5% susțin o politică „pro-unire cu România”, iar 5% nu ştiu sau nu răspund.

Percepțiile privind influența Rusiei sunt împărțite. 40% dintre respondenți consideră că aceasta este foarte puternică sau destul de puternică în Republica Moldova, în timp ce 52% o evaluează drept foarte slabă sau destul de slabă.

Sondajul a fost realizat în perioada 10 - 20 iunie, la comanda Independent News, pe un eşantion stratificat, probabilist, bi-stadial; de 1015 respondenţi, de 18 ani şi peste; reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria.

Interviurile: au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 33 de operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.1%.