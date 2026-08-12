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Plan pentru pace în Orientul Mijlociu. Israelul și Libanul au selectat patru țări pentru verificarea dezarmării Hezbollah

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Plan pentru pace în Orientul Mijlociu. Israelul și Libanul au selectat patru țări pentru verificarea dezarmării HezbollahHezbollah. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Israelul și Libanul au ajuns la un acord privind includerea Marii Britanii, Italiei, Elveției și Indoneziei pe o listă de potențiali contribuitori la un mecanism internațional. Acest proiect ar putea implica desfășurarea de trupe străine pe teritoriul libanez, având ca scop principal verificarea procesului de dezarmare a grupării șiite Hezbollah. Informațiile au fost furnizate miercuri de surse din cadrul dosarului pentru agenția Reuters.

Cea mai recentă ședință de discuții

Această listă restrânsă a fost stabilită în urma unor discuții purtate sub medierea Statelor Unite, desfășurate la Roma în cursul săptămânii trecute. Întrevederea reprezintă cea mai recentă rundă de negocieri între cele două state pentru punerea în aplicare a înțelegerii din luna iunie, care condiționează retragerea treptată a forțelor israeliene din Liban de dezarmarea completă a grupării islamiste.

Plan pentru pace în Orientul Mijlociu. Israelul și Libanul au selectat patru țări pentru verificarea dezarmării Hezbollah

Potrivit surselor citate, statele selectate ar putea avea un rol diversificat în cadrul acestei misiuni. Ele pot contribui la definirea domeniului de aplicare al mecanismului, pot furniza personal tehnic pentru supraveghere sau pot trimite trupe care să monitorizeze și să participe direct la inspecțiile de teren pentru verificarea dezarmării.

Liban

Liban. Sursa foto: dreamstime.com

Un oficial libanez confirmase anterior că s-a ajuns la un consens privind lista de țări participante, fără a divulga la acel moment numele acestora. Aceeași sursă a precizat că decizia finală privind componentele naționale care vor fi mobilizate pe teren va aparține Statelor Unite.

Cadrul diplomatic și contextul conflictului regional

Acordul-cadru inițial a fost convenit la sfârșitul lunii iunie sub egida Washingtonului, făcând parte din eforturile diplomatice americane de a pune capăt escaladării militare dintre Israel și Hezbollah. Conflictul a reizbucnit în luna martie, când gruparea libaneză susținută de Iran a lansat atacuri asupra Israelului, pe fondul confruntărilor mai ample dintre SUA, Israel și Republica Islamică.

În prezent, discuțiile referitoare la participarea concretă a celor patru națiuni rămân într-o fază incipientă. Cu toate acestea, evoluția negocierilor indică un pas înainte în procesul de stabilizare. O sursă familiarizată cu dosarul a declarat că există un "optimism prudent" în privința continuării acestui demers internațional.

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