România se află printre cele 73 de guverne și entități care au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, potrivit raportului publicat marți, 11 august, de Departamentul de Stat al SUA și transmis de Ministerul Finanțelor. În total, evaluarea pentru 2026 a inclus 140 de guverne și entități.

Departamentul de Stat al SUA a inclus România în categoria statelor care respectă standardele minime de transparență fiscală, în urma analizei modului în care autoritățile fac publice principalele documente bugetare și a calității informațiilor prezentate.

Evaluarea este realizată anual la solicitarea Congresului SUA și urmărește dacă documentele bugetare importante pot fi consultate de public, dacă sunt suficient de complete și dacă informațiile furnizate pot fi considerate, în general, de încredere.

Din cele 140 de guverne și entități analizate pentru Fiscal Transparency Report 2026, 73 au îndeplinit cerințele minime, iar 67 nu au trecut acest prag.

România se numără printre statele care au îndeplinit criteriile stabilite în evaluarea Departamentului de Stat al SUA.

„Evaluarea realizată de Departamentul de Stat al SUA confirmă importanța transparenței fiscale pentru consolidarea încrederii în piețe și pentru o gestionare responsabilă a finanțelor publice. Transparența nu este doar o cerință procedurală, ci este un element obligatoriu pentru o guvernare responsabilă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministrul a spus că România trebuie să păstreze un nivel ridicat de transparență și să asigure în continuare accesul publicului la informații clare și corecte despre modul în care sunt administrate resursele financiare ale statului.

Departamentul de Stat al SUA a modificat și consolidat criteriile utilizate pentru evaluarea din 2026.

Printre noile cerințe se află publicarea termenilor și condițiilor aferente împrumuturilor suverane acordate unor debitori din alte state, inclusiv a informațiilor privind obligațiile asumate și activele oferite drept garanție.

Raportul arată că publicarea informațiilor despre datoria publică poate contribui la prevenirea unor condiții de împrumut nefavorabile și la protejarea resurselor naționale în fața unor practici speculative.

Departamentul de Stat al SUA prezintă transparența fiscală drept o componentă importantă a administrării finanțelor publice și arată că aceasta poate contribui la creșterea încrederii în piețe și la susținerea sustenabilității economice.

Un nivel ridicat de transparență poate sprijini și mediul de afaceri prin reducerea riscurilor asociate corupției și unor infracțiuni financiare, precum spălarea banilor sau finanțarea terorismului, dar și prin limitarea practicilor neloiale de pe piețele internaționale.

În același timp, accesul populației la informațiile bugetare permite urmărirea mai atentă a modului în care autoritățile folosesc banii publici și poate susține dezbaterea privind cheltuirea acestora.

Raportul arată, de asemenea, că transparența financiară le oferă partenerilor internaționali o garanție suplimentară că resursele și asistența acordate sunt administrate corespunzător.

Evaluarea a fost realizată de Departamentul de Stat al SUA în colaborare cu alte agenții federale americane.

Analiza s-a bazat pe informații furnizate de ambasadele și consulatele Statelor Unite, instituții guvernamentale, organizații internaționale și organizații ale societății civile.

Perioada luată în calcul pentru ediția din 2026 a raportului a fost 1 ianuarie – 31 decembrie 2025.

Ministerul Finanțelor susține că rezultatul obținut de România reconfirmă eforturile de a asigura accesul public la informațiile bugetare, de a menține o administrare responsabilă a finanțelor și de a oferi un cadru economic predictibil pentru investiții.