Victor Negrescu cere soluții europene înainte de agravarea crizei energetice

Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a cerut marți ca România să solicite convocarea de urgență a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, în contextul secetei prelungite și al posibilei opriri a Unității 2 de la Cernavodă. Europarlamentarul susține că Bucureștiul trebuie să ceară sprijin și coordonare europeană înainte ca situația energetică să se agraveze.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, afirmă că România trebuie să solicite de urgență o reuniune extraordinară a miniștrilor Energiei din statele membre ale Uniunii Europene, în contextul problemelor provocate de secetă și al riscului ca Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă să fie oprită.

Social-democratul spune că situația energetică nu mai poate fi gestionată exclusiv la nivel național și cere o reacție comună a statelor membre.

„Situaţia energetică prin care trecem nu mai poate fi tratată doar la nivel naţional. Avem nevoie de coordonare şi solidaritate europeană şi de soluţii concrete pentru protejarea cetăţenilor şi a economiei. În situaţii excepţionale, Uniunea Europeană a demonstrat că poate reacţiona rapid. Chiar zilele trecute, în contextul crizei de la Ceuta, miniştrii de interne din statele membre au fost reuniţi în regim de urgenţă pentru a analiza situaţia, instrumentele disponibile şi formele de sprijin şi coordonare necesare”, afirmă vicepreşedintele PE Victor Negrescu.

Europarlamentarul consideră că un mecanism similar ar trebui folosit acum și pentru sectorul energetic. El amintește că a solicitat recent Comisiei Europene activarea mecanismelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice.

„La scurt timp după aceea, Guvernul României a preluat iniţiativa şi a transmis, la rândul său, o alertă timpurie Comisiei Europene. Este o confirmare că demersul european pe care l-am propus era necesar”, adaugă Negrescu.

Victor Negrescu spune că următoarea etapă ar trebui să fie convocarea unei reuniuni extraordinare a miniștrilor Energiei din UE.

Potrivit europarlamentarului, o astfel de întâlnire ar permite României să discute direct cu celelalte state membre și cu Comisia Europeană despre măsurile care ar putea fi aplicate în contextul actual.

„O reuniune extraordinară a miniştrilor energiei din UE ar trebui să permită României să discute direct cu celelalte state membre şi cu Comisia Europeană despre identificarea rapidă a unor surse alternative de energie şi a unor capacităţi suplimentare de stocare pentru situaţii de urgenţă, flexibilizarea utilizării fondurilor europene existente, astfel încât acestea să poată fi direcţionate rapid către măsuri de securitate energetică, posibilitatea unor derogări şi flexibilităţi temporare de la anumite prevederi ale legislaţiei europene în domeniul energiei şi decarbonizării, strict pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, măsuri compensatorii din fonduri europene pentru industriile şi companiile afectate de actuala situaţie energetică şi o mai bună coordonare europeană pentru mobilizarea capacităţilor energetice disponibile, transfer de expertiză şi evitarea unor dezechilibre majore în regiune”, explică Negrescu.

Victor Negrescu susține că România nu ar trebui să aștepte ca problemele din sistem să devină mai grave înainte de a solicita sprijin la nivel european.

„Avem instrumente europene. Avem precedente de coordonare rapidă în situaţii excepţionale. Trebuie să le folosim acum. Guvernul României trebuie să pregătească o astfel de reuniune cu un mandat clar pentru protejarea cetăţenilor, a companiilor şi a securităţii energetice a ţării”, conchide Victor Negrescu.

Nuclearelectrica a anunțat marți că Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a anunțat că la CNE Cernavodă au început procedurile tehnice care preced o eventuală oprire controlată a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Instituția a precizat că aceste proceduri sunt uzuale și a anunțat că sunt luate măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

Nuclearelectrica a anunțat, de asemenea, acționarii și investitorii că, la 10 august 2026, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a emis o serie de Avize de Existență a Cazului de Forță Majoră, aplicabile contractelor de livrare a energiei electrice.

Compania urmează să transmită partenerilor contractuali o estimare privind perioada în care nu își va putea îndeplini obligațiile.

Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rîndașu, a avertizat marți dimineață că Centrala Nucleară de la Cernavodă ar putea fi oprită în cel mult două zile, după ce nivelul Dunării a mai scăzut cu trei centimetri în zonă și a ajuns la limita minimă necesară funcționării centralei.

Potrivit lui Rîndașu, marți dimineață debitul Dunării la intrarea în țară a atins un nou minim istoric, de 1.370 de metri cubi pe secundă, iar pentru următoarele cinci zile nu sunt prognozate precipitații în bazinul dunărean.

„La debitele prognozate, nu cred că se mai poate face ceva, iar oprirea centralei de la Cernavodă este inevitabilă”, avertiza Sorin Rîndaşu.