Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a declarat marţi, la inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului de pe A3, că până la 100 de kilometri de autostradă urmează să fie dați în circulație în acest an, iar Autostrada Transilvania va avea cel mai mare număr de kilometri deschiși într-un singur an.

Radu Miruţă a vorbit despre ritmul lucrărilor de pe Autostrada Transilvania şi despre proiectele care au rămas mult timp blocate, în contextul inaugurării lotului Zimbor-Poarta Sălajului.

”Le mulţumesc, colegilor de la Compania Naţională de Drumuri, colegilor din Ministerul Transporturilor, celor care s-au ocupat de-a lungul timpului pentru ca acest proiect să fie deblocat şi vă anunţ că, în ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicaţii despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situaţia în care anul acesta se dă în circulaţie până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulaţie cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei”, a declarat, marţi, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a spus că, după preluarea mandatului, a găsit în instituţie practici mai vechi care au dus la blocarea unor contracte, însă lucrările continuă.

Miruţă a vorbit şi despre deschiderea noului tronson de autostradă şi despre importanţa acestuia pentru judeţul Sălaj.

”E o zi bună astăzi, e o zi bună pentru România, e o zi bună în special pentru judeţul Sălaj, să ne bucurăm peste 200 de minute de primele maşini care oficial trec la acest instrument de autostrada”, a mai declarat ministrul interimar.

Ministrul a legat dezvoltarea infrastructurii rutiere şi de investiţiile europene, dar şi de reducerea riscurilor de pe drumurile din România.

”România avansează şi avansează pentru că sunt oameni care muncesc şi este foarte important de a conştientiza cât de mult a ajutat acest avans financiar european. Încă în România avem puţini kilometri de autostradă, încă în România se moare din cauza geometriei proaste a drumurilor şi a insuficienţei autostrăzii. Însă, pe măsură ce un segment nou de drum se dă în circulaţie, şansele la viaţă cresc, şansele la o dezvoltare economică de asemenea cresc”, a afirmat Miruţă.

Potrivit Asociaţiei Pro Infrastructură, lotul Zimbor-Poarta Sălajului de pe A3, programat pentru inaugurare marţi, la ora 16.00, are ”o istorie zbuciumată şi este foarte întârziat”.

Lucrările ar fi trebuit încheiate în 2023 sau, cel târziu, în august 2024.

Deschiderea acestui tronson este prima inaugurare de autostradă din 2026. Odată cu introducerea lui în circulaţie, România ajunge la 1.428,5 kilometri de autostradă şi drum expres veritabil aflaţi în exploatare.