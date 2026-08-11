Croația a aprobat vizele pentru patru sportivi ruși

Campioana mondială Angelina Melnikova și alte trei gimnaste din Rusia au primit vizele necesare pentru a participa la Campionatele Europene de gimnastică de la Zagreb. Inițial, solicitările lor au fost respinse de autoritățile croate, potrivit L’equipe.

Șapte sportivi ruși riscau să rateze Campionatele Europene după ce cererile lor de viză au fost respinse. Între timp, autoritățile croate au revenit asupra deciziei în cazul a patru dintre aceștia.

Angelina Melnikova, Anna Kalmykova și Leila Vasileva se numără printre gimnastele care vor putea ajunge la Zagreb. În schimb, Viktoria Listunova rămâne fără viză și nu va putea participa la competiție.

La masculin, un gimnast rus a primit, de asemenea, documentul necesar pentru a intra în Croația și a concura la Europene.

Federația Rusă de Gimnastică a reacționat după respingerea solicitărilor și a catalogat situația drept „un precedent periculos”, avertizând că „deciziile administrative ar putea avea un impact direct asupra componenței echipelor și a desfășurării competiției”.

Angelina Melnikova a criticat, la rândul său, modul în care a fost gestionată situația și a susținut că absența unor sportivi de top afectează competiția.

„Sportul devine cu adevărat măreț doar atunci când cei mai buni concurează împotriva celor mai buni. Și când marilor adversari nu li se permite să concureze, ceea ce este mai prețios dispare: concurența loială ”, a comentat ea pe rețelele de socializare.

Federația Europeană de Gimnastică a confirmat luni schimbarea situației, după discuțiile purtate între autoritățile croate, Federația Croată de Gimnastică și forul european.

„În urma discuțiilor în curs dintre guvernul croat, Federația Croată de Gimnastică și Gimnastica Europeană, majoritatea membrilor delegației ruse și-au obținut vizele și vor ajunge la Zagreb la timp”, conform sursei.

Prezența Angelinei Melnikova și a colegelor sale modifică datele competiției feminine. Gimnastele ruse pot fi considerate din nou printre principalele favorite, alături de sportivele din Franța, Italia și Marea Britanie.

Franța se bazează pe Elena Colas, în timp ce Italia și Marea Britanie completează lista echipelor care pot lupta pentru pozițiile fruntașe.

Simbolurile naționale ale Rusiei și Belarusului rămân însă interzise pe durata probelor de la Campionatele Europene.