Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că partidul său a transmis la consultările de la Palatul Cotroceni că nu dispun în acest moment de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern.

Potrivit acestuia, PSD ar putea ajunge la pragul necesar dacă UDMR s-ar alătura unei eventuale formule de majoritate.

Claudiu Manda a spus că reprezentanții PSD au prezentat deschis situația în timpul discuțiilor de la Cotroceni și nu au susținut că dispun deja de o majoritate parlamentară. El a precizat că social-democrații consideră că sprijinul UDMR ar putea fi important pentru atingerea celor 233 de voturi.

„Am fost absolut corecți și am spus că putem să încercăm, că nu avem în acest moment plus 233 de voturi, că dacă UDMR-ul ar veni lângă noi [...] am putea să ajungem la 233 de voturi”, a declarat Manda.

Secretarul general al PSD a arătat că formațiunea sa nu consideră că UDMR s-a poziționat în aceeași manieră ca alte partide care au exclus public colaborarea cu social-democrații. Manda a spus că i-a perceput pe reprezentanții UDMR drept „raționali” și a apreciat că aceștia ar putea lua, la un moment dat, o decizie menită să contribuie la deblocarea situației politice.

În viziunea lui Manda, o eventuală majoritate construită în jurul PSD ar putea include, pe lângă social-democrați, UDMR, reprezentanți ai minorităților naționale, formațiuni parlamentare mai mici și parlamentari neafiliați.

„De aici încolo, sunt și la alte partide posibil parlamentare care ar putea să voteze, inclusiv din PNL, sperăm inclusiv din USR și sigur că dacă sunt și de la alte partide nu putem să îi oprim noi să voteze”, a afirmat Manda.

Declarațiile vin după consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. La discuțiile din 17 septembrie, PSD a fost reprezentat de președintele partidului, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și alți membri ai conducerii formațiunii.

Manda a susținut astfel că PSD își propune să identifice o formulă parlamentară care să permită formarea unui guvern și a indicat UDMR drept unul dintre partidele care ar putea contribui la atingerea pragului de 233 de voturi.