Ce spune Băsescu despre Siegfried Mureșan și Elena Udrea

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit duminică seară despre relația lui Siegfried Mureșan cu Elena Udrea și cu fiica sa, Elena, potrivit România TV.

Băsescu a respins argumentul potrivit căruia faptul că Mureșan nu locuiește în România ar reprezenta o problemă și a susținut că situația este una obișnuită pentru românii care lucrează în instituțiile europene.

Traian Băsescu a afirmat că Siegfried Mureșan s-a născut și s-a format în România, iar faptul că își desfășoară activitatea în străinătate nu este neobișnuit în cazul celor care lucrează la Parlamentul European sau la Comisia Europeană.

„Sigfried Mureșan s-a născut în România, s-a educat în România și aud olguți de-ăștia care... Dom'le, dar nu trăiește în România. Păi, dragi olguți, trebuie să știți că 80% din tinerii români care lucrează la Parlamentul European au casă, masă, familie în Belgia sau la Strasbourg”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a vorbit și despre parcursul politic al lui Mureșan și a respins informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost promovat de Elena Udrea sau de fiica sa, Elena Băsescu. Fostul șef al statului a spus că l-a cunoscut personal și că, la momentul respectiv, a considerat că Mureșan poate reprezenta România în mod corespunzător la Bruxelles.

În ceea ce privește șansele ca premierul desemnat să obțină votul Parlamentului, Băsescu a precizat că nu dorește să facă o analiză în acest sens. El a comentat însă decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Mureșan, susținând că șeful statului s-ar fi aflat într-o situație politică dificilă.

Potrivit fostului președinte, Nicușor Dan avea de ales între o eventuală nominalizare a liderului PSD, Sorin Grindeanu, și propunerea venită din partea PNL, respectiv Siegfried Mureșan. Băsescu consideră că desemnarea lui Mureșan a fost menită să păstreze orientarea politică spre partidele de dreapta.

Fostul președinte a vorbit și despre experiența europeană a premierului desemnat, despre care a spus că poate fi relevantă în negocierile dintre România și instituțiile UE privind viitorul buget european pentru perioada 2028-2034 și bugetele anuale.