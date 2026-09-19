Politica

Băsescu: Cred că am fost perfect

Băsescu: Cred că am fost perfectTraian Băsescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al României Traian Băsescu a fost întrebat ce sfat i-ar da versiunii sale din 2004, anul în care și-a început mandatul de președinte al României, dacă ar avea ocazia să se întoarcă în timp.

Băsescu: Cred că am fost perfect

Fostul șef al statului a evitat să indice o decizie pe care ar fi schimbat-o și a răspuns în registru ironic.

„Cred că am fost perfect”, a răspuns Băsescu, râzând.

Fostul președinte a explicat că nu dorește să ofere un astfel de răspuns pentru a nu le da jurnaliștilor ocazia de a-l critica ulterior pentru propriile declarații.

„De ce să vă dau vouă, presei, un motiv să mă tocaţi cu vorbele mele?”, a adăugat fostul preşedinte.

„Lucruri deliberat incorecte nu cred că am făcut”

Băsescu a susținut că, deși este posibil să fi făcut greșeli în timpul carierei politice, nu consideră că a acționat deliberat într-un mod incorect.

„Poate că am făcut greşeli, dar lucruri deliberat incorecte nu cred că am făcut”, a adăugat fostul şef al statului.

Întrebat despre o greșeală pe care o regretă și în prezent, fostul președinte nu a indicat un exemplu concret. El a vorbit însă despre ceea ce spune că a învățat după încheierea mandatului prezidențial, referindu-se la modul în care trebuie exercitată puterea.

Palatul Cotroceni

.Sursa foto: muzeulcotroceni.ro

Potrivit lui Băsescu, experiența de la Cotroceni i-a schimbat perspectiva asupra responsabilității pe care o presupune funcția de șef al statului. „Puterea trebuie exercitată cu blândeţe, dar exercitată”, a spus fostul președinte.

Ce consideră Băsescu bun din mandatul său

Băsescu a vorbit și despre felul în care se definește din punct de vedere politic și a precizat că nu se consideră naționalist, ci patriot.

În ceea ce privește moștenirea politică a mandatelor sale, fostul președinte a afirmat că evaluarea acesteia nu îi aparține, ci va fi făcută în timp de istorici și de presă.

Printre lucrurile despre care spune că vor rămâne se numără desecretizarea arhivelor fostei Securități, condamnarea comunismului, parteneriatele strategice cu Statele Unite, Franța și Turcia, precum și amplasarea scutului antirachetă de la Deveselu.

„Lucruri care vor rămâne”, a spus Traian Băsescu despre aceste momente ale perioadei sale la conducerea României.

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