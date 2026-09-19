Băsescu, declarație surprinzătoare despre suveraniști

Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că o mare parte dintre alegătorii care susțin partidele cu discurs naționalist nu sunt, în opinia sa, împotriva Uniunii Europene sau a NATO.

El consideră însă că acești alegători nu au primit suficiente explicații despre implicațiile apartenenței României la Uniunea Europeană.

„Marea majoritate, sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să se uite în Constituţie şi în Tratat, să vadă că la momentul în care am votat să intrăm Uniunea Europeană am cedat o bună parte din suveranitate, ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană.

Sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenenţa la o structură de tip Uniunea Europeană, apartenenţă care se va complica teribil în anii următori, şi nu îi suspectez de rea credinţă.

De rea credinţă sunt mulţi dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai răul, noi suntem buni dar ei sunt răi şi ne fură tot, ca şi cum autostrăzile le-am făcut din banii noştri. Nu! Le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar", a afirmat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a făcut referire și la relația dintre electoratul PSD și cel al AUR. În opinia sa, cele două formațiuni au un bazin electoral care se suprapune în anumite zone, iar alegătorii nemulțumiți de una dintre ele se pot orienta către cealaltă.

„Ei funcţionează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR. Când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD”, a declarat Băsescu.

Declarațiile vin într-un context politic în care fostul președinte a discutat în ultimele zile despre posibilitatea unei colaborări între PSD și AUR și despre evoluția electoratului celor două partide. Băsescu a descris acest segment drept parte a „opțiunii naționaliste” și a susținut că nemulțumirile alegătorilor față de partidele politice pot modifica în timp direcția votului.

În ceea ce privește apartenența României la Uniunea Europeană, Băsescu a susținut că aderarea presupune exercitarea în comun a anumitor competențe și respectarea obligațiilor asumate prin tratatele europene. El a legat, de asemenea, dezvoltarea infrastructurii din România de finanțările europene și de contribuțiile statelor membre.

Fostul președinte a criticat în acest context discursurile politice care, potrivit lui, pun accent pe teama față de străinătate și pe ideea că interesele României ar fi permanent în conflict cu cele ale altor state.