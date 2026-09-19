Fostul președinte Traian Băsescu i-a răspuns liderului UDMR Kelemen Hunor, după ce acesta l-a descris drept „cel mai bun produs al dictaturii comuniste” și al fostei Securități, într-o declarație făcută în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou guvern.

Băsescu a recunoscut că este „un produs al vechiului regim”, dar a susținut că diferența față de alți politicieni este că, în timpul mandatului său prezidențial, a susținut desecretizarea arhivelor fostei Securități și condamnarea comunismului.

Conflictul verbal dintre cei doi politicieni a pornit de la declarațiile lui Kelemen Hunor de la începutul săptămânii.

Liderul UDMR l-a caracterizat pe Traian Băsescu drept „cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, și al Securității comuniste” și a folosit numele „Petrov” atunci când s-a referit la fostul președinte.

„Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, și al Securității comuniste, a zis să fim ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema”, a declarat Kelemen Hunor, în contextul discuțiilor privind blocajul politic și formarea unui nou guvern.

Referirea la numele „Petrov” are legătură cu acuzațiile privind colaborarea lui Traian Băsescu cu fosta Securitate. În 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv decizia CNSAS potrivit căreia fostul președinte a colaborat cu Securitatea, în calitate de colaborator, sub numele conspirativ „Petrov”.

În replica sa, Traian Băsescu a spus că nu contestă faptul că formarea sa profesională și politică a avut loc în perioada regimului comunist.

„Eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și nu am trăit la Londra, în România am trăit și în România am evoluat”, a afirmat fostul președinte, potrivit Digi24.

Băsescu a invocat și cariera sa din perioada comunistă, amintind că a comandat una dintre cele mai mari nave ale României, cu o capacitate de un milion de barili.

El a susținut însă că există o diferență între experiența sa din perioada comunistă și modul în care ulterior a abordat trecutul regimului.

„Sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei Securități și a avut curaj să condamne comunismul”, a declarat Băsescu.

În aceeași intervenție, fostul președinte a lansat un atac verbal la adresa lui Kelemen Hunor, făcând referire la relația acestuia cu premierul Ungariei, Viktor Orbán.

Băsescu a folosit o formulare vulgară pentru a ironiza apropierea politică dintre liderul UDMR și Viktor Orbán, susținând că, în lipsa acestuia, Kelemen Hunor „își caută stăpân” în politica românească.

Afirmațiile reprezintă poziția exprimată de fostul președinte în cadrul emisiunii și nu constituie o constatare independentă privind relațiile politice ale liderului UDMR.

Schimbul de replici a avut loc după ce Traian Băsescu comentase inclusiv posibilitatea ca Kelemen Hunor să fie desemnat prim-ministru.

Fostul șef al statului a afirmat atunci că UDMR ar trebui „ținut puțin mai deoparte” de jocurile politice de la București și a criticat apropierea formațiunii de Budapesta.

„Să ne acoperim de ridicol până la capăt”, a spus Băsescu, referindu-se la scenariul în care Kelemen Hunor ar ajunge premier.

Declarațiile celor doi apar într-un context de negocieri politice privind formarea unui nou guvern, iar schimbul de replici a readus în atenție atât trecutul politic al lui Traian Băsescu, cât și relația UDMR cu Ungaria.

Disputa dintre cei doi politicieni se concentrează pe două teme distincte: trecutul lui Traian Băsescu în perioada comunistă și rolul UDMR în politica românească actuală.

În cazul fostului președinte, referirile la numele „Petrov” sunt legate de decizia definitivă privind colaborarea cu Securitatea. Băsescu susține, în schimb, că a avut un rol important în desecretizarea arhivelor și în condamnarea oficială a regimului comunist.

Schimbul de replici dintre Traian Băsescu și Kelemen Hunor continuă astfel disputa publică dintre cei doi, pe fondul negocierilor pentru formarea unui nou executiv.