Un bărbat din localitatea Părău, județul Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi comis mai multe infracțiuni într-o singură noapte, potrivit Radio Brașov FM.

Bărbatul din județul Brașov este cercetat în prezent pentru mai multe încălcări ale legii, precum conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, tâlhărie calificată și furt calificat.

Totul s-ar fi întâmplat în noaptea de joi spre vineri, după ce bărbatul din Părău s-ar fi urcat la volan deși consumase alcool. Prima oprire ar fi fost la o benzinărie din Făgăraș, unde ar fi luat o sticlă cu băutură fără să plătească.

În momentul în care angajatul de la casa de marcat i-ar fi cerut să achite produsul, bărbatul l-ar fi amenințat cu acte de violență. Ulterior, acesta ar fi plecat din stația de alimentare și și-ar fi continuat deplasarea.

Suspectul nu s-ar fi oprit aici. Potrivit anchetatorilor, el ar fi intrat într-un alt magazin, de unde ar fi sustras aproximativ 40 de pachete de țigări.

La scurt timp, bărbatul ar fi ajuns la o altă benzinărie. Acolo și-ar fi alimentat autoturismul și ar fi solicitat încă zece pachete de țigări. După ce a primit produsele și a alimentat mașina, acesta ar fi plecat fără să achite.

Bărbatul a fost localizat ulterior, la periferia municipiului Făgăraș, de un echipaj de jandarmi. El a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Analizele au indicat o alcoolemie de 1,12 g/l alcool pur în sânge, potrivit informațiilor din anchetă.

În urma probelor strânse, bărbatul din județul Brașov a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele.