Proiectul autostrăzii Brașov – Făgăraș a trecut de una dintre cele mai importante etape birocratice. Direcția Județeană de Mediu Brașov a emis proiectul de Acord de Mediu pentru investiția depusă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Valoarea totală estimată a proiectului se ridică la 7,74 miliarde lei, fără TVA.

Autostrada, cu o limitare de viteză din proiectare de 120 km/h, va asigura legătura între nodul rutier Cristian (A3) și viitoarea autostradă Sibiu – Făgăraș. Traseul traversează cinci localități: Municipiul Codlea și comunele Dumbrăvița, Șinca, Șercaia și Mândra.

Unul dintre aspectele cele mai importante ale proiectului este impactul minim asupra zonelor locuite. Potrivit documentației, „nu este necesară demolarea de case și anexe, ci doar a utilităților ce se relochează”. Suprafața totală de teren ocupată permanent de autostradă este de 561,86 hectare, din care 334 ha arabil, 137 ha pajiști și 44 ha pădure.

Documentul de mediu scoate în evidență amploarea lucrărilor. Autostrada va consuma 26,2 milioane de litri de motorină (documentul menționează inițial 26,262 milioane tone, cifră considerată eroare materială). Cantitățile de materiale sunt, de asemenea, impresionante:

Beton : 4,7 milioane metri cubi

: 4,7 milioane metri cubi Mixturi asfaltice : 627.000 tone

: 627.000 tone Ciment: peste 1,6 milioane tone

Autostrada traversează zone de importanță ecologică majoră, printre care Situl Natura 2000 ROSAC0352 Perșani – un coridor esențial pentru ursul brun, lup și râs. Pentru a proteja aceste specii, proiectul prevede construirea unui ecoduct de tip cut & cover, cu o lungime de 300 de metri, între km 22+980 și 23+460.

„Amplasarea tunelului cut & cover cu rol de ecoduct între km 22+980 și 23+460, pe o lungime de 300 m, este esențială pentru a conserva funcționalitatea ecologică a sitului Perșani. Ecoductul se va realiza din beton și va fi acoperit cu un strat de pământ de 1,5 metri, din care 40 cm va fi sol vegetal însămânțat cu specii native”, se precizează în document.

Pentru a ghida animalele, vor fi instalate ghidaje laterale din arbori și garduri metalice de 2,60 metri înălțime, precum și zone cu pietre și lemn mort.

Proiectul include și 16 viaducte și 18 poduri, printre care se remarcă:

Viaductul peste Valea Geamăna – 1.470 metri

Viaductul peste CF200 și DN1 – 1.252 metri

Viaductul peste râul Homorod – 1.080 metri

Pentru protecția cursurilor de apă vor fi amenajate 415 bazine de sedimentare și 415 separatoare de ulei și grăsimi.

Pentru diminuarea zgomotului, se vor instala 3 kilometri de panouri fonoabsorbante, cu o înălțime minimă de 3 metri. Modelarea acustică a fost realizată chiar pentru anul 2050, luând în calcul dezvoltarea viitoare a zonelor adiacente.

În perioada de execuție, estimată la 36 de luni, vor fi impuse condiții stricte: lucrările se vor desfășura exclusiv între orele 07:00 – 22:00, viteza utilajelor va fi limitată la 30 km/h, iar la ieșirea din șantier se vor instala sisteme de pulverizare a apei pentru reducerea prafului.

Acordul de Mediu confirmă că varianta aleasă este optimă din punct de vedere al impactului asupra mediului și al reliefului, permițând preluarea traficului de tranzit și reducerea poluării în localități. Următorul pas important îl reprezintă lansarea licitațiilor pentru execuție.