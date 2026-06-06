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Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag, de care aparține satul Prod, a declarat că autoritățile intervin doar punctual în cazurile care implică prezența unui urs în localități, fără o strategie pe termen lung.

„Din păcate, acționăm pompieristic. Nu există o acțiune pe termen lung, iar astfel de intervenții punctuale nu rezolvă problema de fond”, a declarat Lazăr, citat de sibiuindependent.ro.

„Eu, ca inginer silvic de profesie, spun că populația de urși trebuie ținută sub control pe termen lung. Populația actuală este mult peste capacitatea de susținere a arealelor unde acești urși trăiesc și se hrănesc”, a adăugat primarul comunei Hoghilag.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineața, 6 iunie 2026, după ce a fost atacat mortal de un urs la ieșirea din localitatea Prod, județul Sibiu, potrivit Poliției din Dumbrăveni.

Potrivit autorităților, un apel de urgență la 112 a alertat polițiștii în cursul dimineții de sâmbătă. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni, un echipaj SMURD și, în sprijin, elicopterul SMURD.

„La data de 6 iunie, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat după ce ar fi fost atacat de urs.

Din primele verificări efectuate la fața locului de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, localnic, ar fi fost atacat de către un urs la ieșirea din localitatea Prod”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

La sosirea echipajelor medicale, victima prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața.

„La sosirea echipajului SMURD la fața locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragicul atac. Ancheta urmărește să determine dacă bărbatul se afla în zonă pentru activități agricole, forestiere sau dacă a fost surprins de animal în timp ce se deplasa.

Atacul mortal comis de urs din localitatea Prod este al doilea incident grav de acest tip semnalat în ultima perioadă în județul Sibiu, ridicând din nou semne de întrebare cu privire la managementul populației de urși din România și la măsurile de prevenție în zonele cu risc crescut.