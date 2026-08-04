Ce statui mai sunt acum vinovate de dezastrul României

Eu, unul, m-am săturat să tot fiu salvat de Bolojan şi ciracii lui. Sunt deja 100 de zile de când tot suntem salvaţi şi rezultatele le cunoaşteţi şi le simţiţi cu toţii. De aceea, aş avea o rugăminte: Nu ne mai salvaţi. Lăsaţi-ne nesalvaţi, că de atâta salvare am ajuns să nu mai avem cu ce trăi.

În Parlament, e jale mare cu jalonul PNRR, cel cu ariile protejate. Se votează de sub palmieri, din locuri exotice, pentru că parlamentarii sunt în vacanţă. Acest jalon va împiedica dezvoltarea României. În aceste arii devenite protejate pe baza a tot felul de prostii, nu se va mai păutea construi nimic.

Nu se va mai putea face niciun fel de investiţii în zone întinse ale României.