HAI România! „Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști







A fost Decembrie 1989 o revoluție autentică sau o operațiune informativă orchestrată din umbră? În acest interviu incendiar, colonelul Ioan Burdulea, fost ofițer de contraspionaj, analizează culisele evenimentelor din '89, jocurile de putere dintre marile servicii secrete și trădările care au marcat istoria României. Ce s-a întâmplat de fapt în '89, unde au dispărut „teroriștii” și care a fost rolul celor 15.000 de agenți sovietici.

Detalii uluitoare despre arestarea generalului Iulian Vlad la MApN, despre oamenii din spatele preluării puterii și de ce Mihai Pacepa rămâne cel mai mare caz de trădare din istoria serviciilor românești. De asemenea, discuția atinge războiul din umbră dintre KGB și CIA, tentativele eșuate ale americanilor împotriva lui Fidel Castro, dar și o comparație directă între România de atunci și cea de azi, de la economie și politicieni până la dispariția patriotismului.

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