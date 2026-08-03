HAI România!

Turismul românesc, în cădere liberă

Turismul românesc trece printr-un sezon dificil, iar concurența cu Turcia, Bulgaria și Grecia se intensifică. Alin Burcea, președintele de onoare al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, vine la Picătura de Business să discute cifrele reale ale industriei, blocajele legislative și pericolul disrupției aduse de AI și platformele de rezervări online.

O discuție despre viitorul turismului dar și al agențiilor de turism din România. #PicaturaDeBusiness #AlinBurcea #ANAT #TurismRomania #Turism2026 #LitoralulRomanesc #AllInclusive #TurismVsAI #Booking #AgentiiDeTurism

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HAI România!

Turismul românesc, în cădere liberă

Turismul românesc, în cădere liberă

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