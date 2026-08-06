Meta a lansat Muse Code, primul său agent de inteligență artificială dedicat programării, prin care își propune să concureze direct cu soluțiile dezvoltate de OpenAI și Anthropic. Noul produs face parte din strategia companiei de extindere în domeniul inteligenței artificiale și este destinat dezvoltatorilor software, potrivit CNBC.

Lansarea reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte coordonate de Alexandr Wang, șeful Meta Superintelligence Labs, divizia responsabilă de dezvoltarea modelelor fundamentale de inteligență artificială.

Noul agent AI permite dezvoltatorilor să creeze aplicații într-o singură interfață și să coordoneze mai mulți agenți de inteligență artificială care pot planifica modificări, genera cod și verifica rezultatele.

Meta susține că Muse Code este conceput pentru a prelua sarcini complexe de inginerie software și poate fi instalat printr-o singură comandă.

„Agentul poate fi instalat printr-o singură comandă și este conceput pentru a prelua sarcini complete de inginerie software într-o gamă largă de scenarii”, a declarat Alexandr Wang, citat de CNBC.

Muse Code este disponibil în versiune beta și funcționează împreună cu Muse Spark 1.2, noul model AI al Meta optimizat pentru programare.

Potrivit companiei, modelul și agentul au fost dezvoltate simultan, astfel încât să ofere rezultate mai bune atât în generarea codului, cât și în verificarea acestuia.

Muse Code este disponibil printr-un sistem de tarifare în funcție de consum. Meta a anunțat că prețurile sunt similare celor practicate pentru modelul Muse Spark 1.1, respectiv 1,25 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 4,25 dolari pentru un milion de tokeni generați.

Compania oferă și un plan cu cost redus, denumit Contributor Tier.

Potrivit lui Alexandr Wang, această variantă este de peste zece ori mai accesibilă decât planul standard. În schimb, utilizatorii care aleg această opțiune contribuie la îmbunătățirea modelului prin partajarea datelor de utilizare, în conformitate cu practicile din industrie.

Lansarea Muse Code marchează intrarea Meta pe segmentul agenților AI dedicați programării, o piață pe care sunt deja prezente soluții precum Claude, dezvoltat de Anthropic, și Codex, creat de OpenAI.

Prin noul produs, compania urmărește să își consolideze poziția în competiția pentru dezvoltarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială destinate dezvoltatorilor software.